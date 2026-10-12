$!Realizan limpieza de canales y arroyos en Mazatlán ante huracán Simon

MAZATLÁN._ El Gobierno Municipal intensifica la limpieza de canales y arroyos en distintos sectores de la ciudad para facilitar el flujo del agua y reducir riesgos de inundación ante las lluvias asociadas al huracán Simon.

A través de la Dirección de Obras Públicas, cuadrillas municipales trabajan con retroexcavadoras, excavadoras y personal especializado en seis puntos: el canal Johnson, en la colonia Urías; el canal Rafael Buelna, en Infonavit Playas; el canal ubicado en un tramo de la Unidad Administrativa, en el fraccionamiento Tellerías; el arroyo Jabalíes, en el fraccionamiento La Foresta, y el canal junto al Conalep 1.