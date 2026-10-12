$!Realizan limpieza de canales y arroyos en Mazatlán ante huracán Simon

MAZATLÁN._ El Gobierno Municipal intensifica la limpieza de canales y arroyos en distintos sectores de la ciudad para facilitar el flujo del agua y reducir riesgos de inundación ante las lluvias asociadas al huracán Simon.
A través de la Dirección de Obras Públicas, cuadrillas municipales trabajan con retroexcavadoras, excavadoras y personal especializado en seis puntos: el canal Johnson, en la colonia Urías; el canal Rafael Buelna, en Infonavit Playas; el canal ubicado en un tramo de la Unidad Administrativa, en el fraccionamiento Tellerías; el arroyo Jabalíes, en el fraccionamiento La Foresta, y el canal junto al Conalep 1.
Las labores también incluyen la limpieza de tuberías en el fraccionamiento El Venadillo para facilitar la salida del agua. Estos trabajos permiten retirar residuos y obstáculos que pueden afectar el funcionamiento de la infraestructura pluvial durante las precipitaciones.
El Gobierno Municipal mantiene estas acciones preventivas en diferentes sectores ante las condiciones meteorológicas previstas, con la finalidad de disminuir posibles afectaciones a las familias y sus viviendas.