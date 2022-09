$!Realizan limpieza en la Isla de la Piedra en Mazatlán y hallan basura por todos lados

“Mientras que no tengamos la conciencia de no tirar basura, por siempre vamos a tener este problema; invitamos al alumnado de las dos escuelas de aquí de la Isla pero no vinieron, desgraciadamente los padres de familia se mantienen muy apáticos con este tema de la ecología, pero nosotros no perdemos la fe de que esto funcione”, dijo Lizárraga Fuentes.