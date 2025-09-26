$!Realizan limpieza y dan un respiro a la Laguna del Camarón en Mazatlán

MAZATLÁN._ En busca de dar un respiro a la Laguna del Camarón, este viernes la organización MazConCiencia y el Gran Acuario Mazatlán recolectaron basura del cuerpo de agua, que constantemente es contaminado.
Sofía Trejo Lemus, directora de MazConCiencia, convocó a empresarios y autoridades a rescatar esta laguna.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía, al sector privado y a las autoridades a trabajar en conjunto para detener la contaminación y restaurar el equilibrio ecológico del espacio natural que es patrimonio de todos”, dijo.
La ambientalista destacó que en MazConCiencia ven con gran preocupación la constante contaminación a la que es sometida la Laguna del Camarón, la más reciente de aceites, plásticos y otros materiales que afectan al cuerpo de agua.
”Estos residuos alteran el equilibrio ecológico, dañan la fauna y flora acuática, y reducen la capacidad de este ecosistema para brindarnos servicios ambientales tan importantes como la filtración del agua, la regulación del clima y la protección frente a inundaciones”, expuso.
Y es que conservar limpios los espacios naturales no es solo una tarea ambiental, es una responsabilidad social y cultural, aclaró.
“Los ecosistemas como la Laguna del Camarón forman parte de nuestra identidad y son fuente de bienestar, turismo y economía local. Cada acción de cuidado, prevención y educación ambiental contribuye a garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de un entorno sano y productivo”.
Trejo Lemus destacó que cada acción cuenta, puesto que el impacto de las decisiones se refleja en la salud de los ecosistemas costeros para darle un respiro, limpiando y motivando a la ciudadanía a hacerlo.
“(Hay que) sumarse con pequeñas acciones que generen un gran impacto en su cuidado y preservación”, invitó.
La activista agradeció la colaboración a todos los colectivos ciudadanos y a los estudiantes por sumarse a diversas campañas y hacer la parte que les toca al final del día.
La limpieza en el malecón de la Laguna del Camarón es otra campaña que hacen en conjunto tanto MazConCiencia como personal del Gran Acuario Mazatlán, para mitigar el daño que a diario enfrenta este cuerpo de agua.
En días pasados, en el marco del Día Mundial de la Limpieza de Playas, también recolectaron todo tipo de desechos que atentaban contra el bienestar del Estero del Yugo.