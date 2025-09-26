$!Realizan limpieza y dan un respiro a la Laguna del Camarón en Mazatlán

MAZATLÁN._ En busca de dar un respiro a la Laguna del Camarón, este viernes la organización MazConCiencia y el Gran Acuario Mazatlán recolectaron basura del cuerpo de agua, que constantemente es contaminado. Sofía Trejo Lemus, directora de MazConCiencia, convocó a empresarios y autoridades a rescatar esta laguna. “Hacemos un llamado a la ciudadanía, al sector privado y a las autoridades a trabajar en conjunto para detener la contaminación y restaurar el equilibrio ecológico del espacio natural que es patrimonio de todos”, dijo.









La ambientalista destacó que en MazConCiencia ven con gran preocupación la constante contaminación a la que es sometida la Laguna del Camarón, la más reciente de aceites, plásticos y otros materiales que afectan al cuerpo de agua. ”Estos residuos alteran el equilibrio ecológico, dañan la fauna y flora acuática, y reducen la capacidad de este ecosistema para brindarnos servicios ambientales tan importantes como la filtración del agua, la regulación del clima y la protección frente a inundaciones”, expuso. Y es que conservar limpios los espacios naturales no es solo una tarea ambiental, es una responsabilidad social y cultural, aclaró. “Los ecosistemas como la Laguna del Camarón forman parte de nuestra identidad y son fuente de bienestar, turismo y economía local. Cada acción de cuidado, prevención y educación ambiental contribuye a garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de un entorno sano y productivo”.









Trejo Lemus destacó que cada acción cuenta, puesto que el impacto de las decisiones se refleja en la salud de los ecosistemas costeros para darle un respiro, limpiando y motivando a la ciudadanía a hacerlo. “(Hay que) sumarse con pequeñas acciones que generen un gran impacto en su cuidado y preservación”, invitó.







