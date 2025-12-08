$!Realizan Lunes Cívico en Escuela Primaria ‘General Ángel Flores’, en Mazatlán

La Escuela Primaria “General Ángel Flores”, ubicada en un sitio emblemático de la historia de la ciudad de Mazatlán, fue la sede este 8 de diciembre del Lunes Cívico encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y autoridades civiles, militares y educativas. En su mensaje el director del plantel, Luis Jesús Velarde, recordó que el terreno donde actualmente se encuentra la escuela fue panteón de personas de distintas creencias religiosas y los planos emitidos en 1871 como panteón nuevo marcaba dos zonas, una como panteón de los protestantes y la otra como el del catolicismo, pero fue hasta la aplicación de la Ley Lerdo cuando se desamortiza a la Iglesia de los bienes eclesiásticos y de los cementerios que pasaron a manos del Gobierno y es cuando el predio quedó abandonado.







Fue hasta 1921 cuando el Ayuntamiento encontró un escollo para intervenir en la remodelación del lugar y se formalizó la donación del lugar el 25 de octubre de 1921 cuya única condición fue que en un plazo no mayor a tres años se construyera una plaza, parque o lugar recreativo, la ya conocida Plazuela del Burro, cuyo nombre original es Plazuela General Ángel Flores. Recordó que las personas que vivían en las cercanías la llamaron así debido a que los comerciantes dejaban en dicha plazuela a sus burros pastando y descansando en ella, por lo que era muy común ver a dichos animales pastando en ella. “A finales de los 40 el parque lucía sumamente abandonado y los requerimientos educativos al estar la zona ya poblada alertaban a erigir una institución educativa, lo que llevó a cercenarle una parte al terreno para edificar la Escuela Ángel Flores, junto con la remodelación del parque ahora convertido en plazuela”, recordó Velarde en la reseña ante el alumnado, personal del plantel e invitados. “Esta institución no siempre llevó el mismo nombre que hoy se le conoce, en sus inicios era J, Refugio Rolón, que funcionaba en inmueble de alquiler a particulares, pero fue hasta 1948 cuando se construye el edificio que conocemos actualmente con el nombre del general revolucionario sinaloense Ángel Flores, quedando el parque al lado y la institución educativa en el otro, se construye la plazuela y los lugareños siguieron nombrándola como la Plazuela del Burro”.







Informó que la escuela cuenta con la misma campana que desde su fundación hace más de 70 años ha marcado el inicio y el final de las jornadas del turno matutino y hasta hace unos años también del turno vespertino. Hace más de dos décadas la escuela también funcionó como preparatoria en el turno nocturno, albergando a personas adultas para que terminaran sus estudios de bachillerato. “La Escuela General Ángel Flores es un patrimonio cultural declarado por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) constatado en el libro de Sinaloa Reliquia Sinaloense, Escuela Emblemática e Integradora, es el único edificio que alberga un reloj de nomenclatura alemana que se localiza en la parte frontal de la escuela y el diseño se asemeja a una enorme ancla y se observa desde las alturas haciendo honor al General Ángel Flores”, subrayó, entre otros puntos. Por su parte la Presidenta Municipal expresó que esta institución que tiene casi 80 años de historia es para poner muy orgullosos a los mazatlecos, un plantel que nació en los tiempos después de la Revolución Mexicana cuando el país decidió que la educación sería la mejor herramienta para construir un futuro más justo y las y los niños son parte de ese proyecto educativo que sigue vivo hasta hoy y es parte integral de la nueva escuela mexicana.





