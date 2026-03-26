$!Realizan macro simulacro acuático en Mazatlán para reforzar respuesta ante emergencias

MAZATLÁN._ Elementos de la Secretaría de Marina se sumaron al personal de diversas corporaciones de seguridad y realizaron el miércoles un macro simulacro acuático en una playa de Mazatlán para evaluar la respuesta interinstitucional ante emergencias en el mar. El ejercicio simuló una colisión de embarcaciones. A través de un comunicado, la Marina informó que el simulacro se llevó a cabo en las inmediaciones de la playa ubicada en la Avenida del Mar.









Se escenificó el choque de un catamarán turístico con una embarcación menor de paracaídas, lo que provocó que varias personas “cayeran” al mar con lesiones físicas y activó una alerta de búsqueda y rescate. Durante el evento, la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Mazatlán desplegó dos embarcaciones tipo Defender, dos motos acuáticas y un helicóptero. Desde el helicóptero, un nadador descendió para rescatar a una víctima del mar mediante una canastilla, demostrando la coordinación de los equipos.







