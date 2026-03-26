$!Realizan macro simulacro acuático en Mazatlán para reforzar respuesta ante emergencias

MAZATLÁN._ Elementos de la Secretaría de Marina se sumaron al personal de diversas corporaciones de seguridad y realizaron el miércoles un macro simulacro acuático en una playa de Mazatlán para evaluar la respuesta interinstitucional ante emergencias en el mar.
El ejercicio simuló una colisión de embarcaciones.
A través de un comunicado, la Marina informó que el simulacro se llevó a cabo en las inmediaciones de la playa ubicada en la Avenida del Mar.
Se escenificó el choque de un catamarán turístico con una embarcación menor de paracaídas, lo que provocó que varias personas “cayeran” al mar con lesiones físicas y activó una alerta de búsqueda y rescate.
Durante el evento, la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Mazatlán desplegó dos embarcaciones tipo Defender, dos motos acuáticas y un helicóptero.
Desde el helicóptero, un nadador descendió para rescatar a una víctima del mar mediante una canastilla, demostrando la coordinación de los equipos.
Mazatlán, como puerto turístico relevante, requiere una alta capacidad de respuesta ante incidentes marítimos. Estos ejercicios son fundamentales para asegurar la preparación de las corporaciones y la protección de residentes y visitantes, fortaleciendo la seguridad en sus costas, se indicó.
La Secretaría de Marina busca fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias y evaluar los protocolos de salvaguarda de la vida humana en el mar con estas acciones, indicó la dependencia.
En el simulacro participaron elementos de la Armada de México, personal del municipio, Guardia Nacional, Protección Civil, Escuadrón Acuático, Cruz Roja, así como Seguridad Pública Municipal y Estatal de Mazatlán.
Se pusieron en práctica procedimientos de alerta, rescate y coordinación interinstitucional. La actuación del personal demostró la efectividad de sus procesos y adiestramiento.
Para emergencias
La Cuarta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 669 910 0552 y 669 127 0861 para emergencias marítimas. La Secretaría de Marina también compartió el 800 627 4621.