$!Realizan macro simulacro de rescate en el mar en Mazatlán

Con la participación de cerca de 209 elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno, la mañana de este miércoles se realiza un macro simulacro de rescate en el mar en Mazatlán.
La hipótesis es de rescate de personas en un catamarán frente a las antiguas instalaciones de la Secretaría de Turismo, a unos 150 metros al norte de la Avenida de los Deportes.
El ejercicio también es parte del protocolo de graduación para 139 salvavidas que en las últimas semanas tomaron un curso de certificación impartido por personal del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal e indica que los cuerpos de auxilio y rescate se encuentran listos para el Operativo de Seguridad de las semanas Santa y de Pascua.
Durante el ejercicio de choque de un salvavidas contra un catamarán cerca de las 10:19 horas y se cerró a la circulación vehicular un tramo de la Avenida del Mar de manera momentánea.
El evento fue presidido por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, entre otros.