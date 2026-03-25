$!Realizan macro simulacro de rescate en el mar en Mazatlán

Con la participación de cerca de 209 elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno, la mañana de este miércoles se realiza un macro simulacro de rescate en el mar en Mazatlán.

La hipótesis es de rescate de personas en un catamarán frente a las antiguas instalaciones de la Secretaría de Turismo, a unos 150 metros al norte de la Avenida de los Deportes.