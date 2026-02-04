$!Realizan manifestación en defensa de la libertad de expresión y en apoyo a periodista Sheila Arias

Periodistas, integrantes de colectivos ambientalistas y de periodistas, académicos, investigadores y ciudadanos realizaron la mañana del miércoles una manifestación en defensa de la libertad de expresión y en apoyo a la periodista Sheila Arias quien recibió amenazas y mensajes intimidatorios por publicar sobre un proyecto inmobiliario y turístico entre Playa Brujas y Cerritos, al norte de este puerto. También se solidarizaron con el periodista Rafael Covantes por la privación de la libertad de su esposa Herminia Guadalupe Rivera Rendón desde el pasado 19 de noviembre en el estacionamiento de una plaza comercial junto con Teresa de Jesús Morales. La manifestación inició cerca de las 10:00 horas de este 4 de febrero frente a la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, en este puerto y después una comitiva ingresó a una reunión con el Vicefiscal en la Zona Sur del Estado, Isaac Aguayo Roacho.

Se exige que tanto en este caso como en todos los demás se investigue y se proceda en contra de quienes cometen este tipo de delitos para que no queden en la impunidad. “No más amenazas a la prensa”, “Por una sociedad sin miedo y sin mordaza”, son algunas de las frases en lonas y cartulinas que portaban los manifestantes en su exigencia de Justicia. En su mensaje la periodista, activista y académica Sheila Arias expuso que el lunes 26 de enero, un día después de que publicó sobre un nuevo desarrollo inmobiliario en Playa Brujas, al norte de este puerto, recibió un mensaje amenazante en un tono tan violento en el que le pidieron que bajara las publicaciones que había hecho al respecto o de lo contrario le iniciarían una demanda en su contra. “Me pide también escoger si bajar las publicaciones o entonces empieza acciones en mi contra, me pide escoger como si yo hubiera decidido tener opciones, pone en mis manos resolver algo que definitivamente no cedí, pero que dependía de eso mi seguridad, el tú decides protege completamente al mensajero y me deja toda la responsabilidad a mí, en caso de una agresión mayor la que habría entonces decidido habría sido yo”, continuó Arias ante los manifestantes.





“Las publicaciones que realizo como periodista y como activista son información útil y lo hago de manera periódica, esto no fue casualidad, este caso no es personal y por supuesto como lo dije tampoco afirmé que estuviera mal, sólo visibilicé dejando la responsabilidad de resolver el caso en manos de las autoridades encargadas y también de la ciudadanía vigilar que se aplique la normatividad”. Entre otros puntos, recalcó que esta amenaza dirigida en su contra representa una grave agresión a la libertad de expresión y el derecho a informar, este tipo de actos busca intimidar, silenciar y generar miedo que limite seguir investigando y seguir informando y no fueron sólo para ella, sino una amenaza implícita para todas las y los periodistas, activistas y colectivos y para todas las personas que visibilizan hechos de alto interés público y decidió denunciar. “La denuncia está presentada, hice lo que me corresponde, ahora las autoridades tienen la responsabilidad ineludible de investigar estos hechos con seriedad y con enfoque de derechos humanos, principalmente por violentar la libertad de expresión, un derecho doblemente protegido por el Estado, porque los periodistas lo que hacemos es ejercer el derecho para otros sectores como el derecho a saber, el derecho a la información, a la participación ciudadana, a la verdad, a la memoria, pero también el derecho a la justicia y a vivir en una sociedad democrática”, reiteró.





Por su parte la consejera fundadora del Colectivo de periodistas Por la Paz y la Libertad de Expresión, Sibely Cañedo, expresó que cuando quien recibe una amenaza es una persona periodista el daño va más allá de lo individual, afecta a todas y todos, amenazar a un periodista tiene consecuencias profundas, genera miedo, estrés, autocensura, silencias investigaciones sobre corrupción, abusos, violaciones a derechos humanos, puede provocar daños físicos y psicológicos, incluso poner en riesgo la vida, pero además daña a la sociedad entera porque limita el derecho a saber, debilita la democracia y abre la puerta a la impunidad. “Por eso hoy desde el Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión alzamos la voz para rechazar de manera firme y enérgica las amenazas recibidas por nuestra compañera Sheila Arias Martínez a partir del 25 de enero luego de ejercer su legítimo derecho a informar sobre un megaproyecto inmobiliario y sus posibles impactos ambientales que a todas luces es un tema de interés público”, continuó Cañedo. “Estamos aquí para decirle a Sheila que no está sola, pero también estamos aquí para defender algo más grande: el derecho de todas las personas a estar informadas, gracias a quienes hoy se han dado cita, periodistas, activistas, defensoras y defensores del medio ambiente y ciudadanía comprometida, su presencia es importante, su voz también”.





También expresó su solidaridad con el periodista Rafael Covantes por la privación de la libertad de su esposa Herminia Guadalupe desde el pasado 19 de noviembre junto con Teresa de Jesús Morales. En tanto que la periodista y fundadora del medio de comunicación digital Son Playas, Raquel Zapién, recordó que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y es uno de los más peligrosos para la defensa del territorio y del medio ambiente como lo señalan estudios de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y el Centro Mexicano del Derecho Ambiental. “En México estamos las y los periodistas expuestos al tema de inseguridad y violencia, en Sinaloa particularmente la violencia y la inseguridad se ha convertido en una de las principales amenazas provocando que haya pasivos, que haya lugares, territorios en donde no se está dando cobertura periodística”, añadió Zapién Osuna. “La violencia en Mazatlán sigue siendo una de las principales amenazas para la libre expresión, el derecho a saber y el derecho a informar”. Tras la reunión de una comitiva con el Vicefiscal en la Zona Sur del Estado, Sheila Arias dijo que fue un encuentro de acercamiento necesario y se le expuso ambos casos. “Nos da dos comentarios, la primera es que ya está extendiéndose por parte de La Vicefiscalía Especializada en Atención a Delitos contra Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, desde aquí van a mantener una coordinación para que haya información para mí y van a trabajar en el tema legal para poder investigar las cuentas de donde salieron estos mensajes porque como son personas particulares y hay derechos de protección hacia ellos también por sus datos, van a buscar entrar por ahí para saber quiénes o quién está detrás de esas cuentas y de esos mensajes”, precisó.



