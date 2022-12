$!Realizan manifestación frente a Ayuntamiento para exigir negociación a terrenos invadidos en Cerritos

”No queremos desalojar, queremos negociar o en todo caso una indemnización, es lo que la familia desea”. dijo Jazmín Rodríguez Burgueño en la manifestación que se realizó de las 9:00 a poco después de las 11:00 horas en espera de que los atendiera el Alcalde Édgar González Zataráin, pero no salió porque tenía una reunión con dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento para negociar un incremento salarial.

”Tenemos las escrituras desde 1917, la familia Burgueño, nosotros nunca vendimos, ellos empezaron a invadir, a tomar posesión y empezaron a fincar, a hacer escrituras sin antecedentes y escrituras que no son de Mazatlán, escrituras que vienen de Cancún y de México o en todo caso hasta de Guadalajara”, continuó Rodríguez Burgueño.

”Creo que ésto ya salió de control y solamente buscamos justicia, ya tuvimos una reunión con él (con el ahora Alcalde) hace aproximadamente dos meses cuando era Secretario del Ayuntamiento, nos dio la atención dos veces, nos sentamos, hablamos, (dijo) se les va citar a las personas, se les va ayudar de esa manera hablando del lado de la carretera”.

La persona manifestante añadió que González Zataráin se reunió supuestamente con hoteleros que construyeron en esos terrenos para aclarar las cosas, pero ya como Alcalde no los ha recibido.

”Nosotros no queremos afectar al puerto, claro que no, pero sí queremos que ya se solucione todo esto, él nos dijo, pero ahorita que ya está sentado (como Presidente Municipal) creo que ya se le olvidó”, continuó Rodríguez Burgueño.

”Vengo a las citas que supuestamente él da o va a dar a preguntar, a checar cuándo me vas a dar la atención y pues de ‘oquis’, venir, trasladarme, como Alcalde no me atiende ni nos atiende, ahora venimos a exigir que así como el aquellas dos veces que él nos atendió y dijo ayudarnos cuando estaba el Químico sentado (Luis Guillermo Benítez Torres como Alcalde), ahora que él haga su función como Alcalde y que siga lo que él empezó como Secretario (del Ayuntamiento)”.