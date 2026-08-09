$!Realizan marcha en contra del maltrato animal en la Avenida del Mar, en Mazatlán

Decenas de personas, varias de ellas acompañadas de sus mascotas, realizaron la tarde de este domingo una marcha en la Avenida del Mar, en tramo ubicado entre las avenidas Rafael Buelna y de los Deportes, en Mazatlán, para exigir que las autoridades actúen en contra del maltrato animal. Con pancartas en mano donde se leía “Contra la crueldad, sin distinción de especies”, “No al maltrato animal” y “Exigimos leyes más perras”, entre otras, las cerca de 60 personas manifestantes comenzaron la marcha cerca de las 17:45 horas de las letras de Mazatlán hacia el Acuario.







Jahn Bonilla y Denicce Enciso dieron a conocer que no llegaron a ningún acuerdo ni fueron bien atendidas ni orientadas tras manifestarse el pasado jueves frente a la Dirección de Ecología Municipal, por ello decidieron hacer la mancha la tarde de este 9 de agosto. “Esto es para alzar la voz, que los que no tienen voz sean realmente defendimos por los humanos, que la verdad nos dan amor y lo único que queremos es que los respeten, que no los maltraten, que no los violen y no hemos llegado a ningún acuerdo”, dijo Jahn Bonilla en entrevista momentos antes de comenzar la marcha.







“Queremos las leyes que se respeten y que se cumplan como debe de ser y que los funcionarios que se dedican a esto hagan su trabajo”. Tanto Jahn Bonilla como Denicce Enciso expresaron que la directora de Ecología y Medio Ambiente en Mazatlán, Érica García Campos, les informó que tiene mil 509 casos en los tres meses que tiene al frente de esa dependencia, pero no les pudo decir en cuántos de ellos se ha actuado contra las personas acusadas de maltrato animal, nada más les habló de uno en que se desparasitó a un perrito, lo que indica que no se actúa contra el maltrato animal.





