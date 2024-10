“A mí me duele mucho tenerlo así, perdido, yo lo quiero encontrar a como de lugar”, enfatizó la señora Pimentel Díaz, mamá de Núñez Pimentel, de 24 años, que desapareció el sábado anterior cuando se trasladaba de Concordia a Mazatlán a su trabajo como mecánico.

“Ya puse denuncia, que nos están apoyando, pero no veo avance, es muy desesperante ya, a mí me han dicho que tenga esperanza, que tenga fe, que va volver, espero eso, que vuelva porque yo quiero mucho a mi hijo y lo quiero conmigo como se lo llevaron, no voy a parar yo hasta encontrarlo y lo quiero vivo”.