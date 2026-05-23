$!Realizan más de 9 mil jóvenes del sur de Sinaloa el examen diagnóstico de la UAS

Más de 9 mil 300 jóvenes del sur de Sinaloa realizaron este sábado el examen institucional de diagnóstico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de cara a lo que será el próximo ciclo escolar 2027-2028.
Desde muy temprano, cientos de jóvenes acudieron a las 25 unidades académicas habilitadas en los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, donde fueron distribuidos en las 229 aulas en que presentarían su evaluación de nuevo ingreso a Preparatoria y Licenciatura.
Según información oficial de la UAS, fueron un total de 3 mil 299 aspirantes buscando este día un espacio en las ocho preparatorias y 11 extensiones de la región, mientras que para las 42 carreras profesional hicieron lo propio 6 mil 13 jóvenes sinaloenses.
Como acto solemne, se llevó a cabo la entrega simbólica de reactivos a los representantes de los aspirantes, misma que fue encabezada por el Vicerrector de la UAS en la Unidad Regional Sur, Iván Tostado, quien remarcó el compromiso de la institución educativa en favor de juventud sinaloense.
Tostado Ramírez explicó que para garantizar el desarrollo ordenado de la jornada, la UAS instruyó un plan operativo con más de 445 monitores responsables de aplicar los exámenes. En tanto, 225 trabajadores universitarios participaron apoyando en la orientación de accesos, pasillos e instalaciones.
“Muy contentos porque en la Unidad Regional Sur, integrada por los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, estaremos recibiendo en 229 aulas a poco más de 9 mil 300 estudiantes; de ellos, 3 mil 300 corresponden al nivel medio superior y más de 6 mil al nivel superior, lo cual no habla de la buena respuesta que tiene la UAS”, Tostado Ramírez.
Añadió que los resultados del proceso serán publicados durante el mes de junio, para después arrancar con la etapa de inscripciones para los aspirantes aceptados. Las inscripciones iniciarán el próximo 1 de julio para aquellos que cumplieron exitosamente el examen diagnóstico.