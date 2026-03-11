Realizan Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz en Mazatlán

La Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de la Paz se realiza la mañana de este miércoles en las instalaciones de la Cuarta Zona Naval, con sede en Mazatlán.

La reunión en la que participan mandos y funcionarios de los tres niveles de Gobierno en la entidad se lleva a cabo un día antes de que vengan a este puerto el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodriguez Zamora, en busca de reactivar el turismo en Mazatlán afectado por 18 meses de violencia en la entidad por la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa desde el 9 de septiembre del 2024.

A la reunión asisten mandos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Guardia Nacional, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa.

Por parte de Mazatlán se programó la presencia de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

La reunión que comenzó a las 9:00 horas es de carácter privado.

La reactivación turística que se busca para Mazatlán se realiza cerca de 15 días antes de que inicie el período vacacional de las semanas Santa y de Pascua en las que se espera el arribo de miles de turistas a este puerto y a Sinaloa.

Dirigentes de sectores productivos han solicitado el reforzamiento de la seguridad en las carreteras que conducen a Mazatlán para garantizar el libre tránsito de turistas y usuarios en general.