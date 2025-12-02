Mazatlán
|
Operativo

Realizan Mesa Regional de Seguridad para fortalecer la coordinación durante la temporada invernal

Refuerzan los lazos de colaboración entre instituciones para garantizar resultados más efectivos en materia de seguridad pública y atención ciudadana
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/12/2025 17:44
02/12/2025 17:44

MAZATLÁN.- Tras los hechos delictivos registrados en Mazatlán, se realizó este martes la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de la Paz, un espacio donde convergen autoridades de las corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio de los tres niveles de gobierno. Este encuentro tuvo como sede las instalaciones de la Tercera Región Militar.

De acuerdo a un comunicado, durante la sesión, la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez destacó la importancia de reforzar los lazos de colaboración entre instituciones para garantizar resultados más efectivos en materia de seguridad pública y atención ciudadana. La presencia de mandos militares, estatales y municipales permitió un análisis integral del panorama actual.

A lo largo de la reunión se revisaron acciones y estrategias conjuntas enfocadas en esta temporada invernal, con énfasis en la prevención, vigilancia y atención oportuna. Las autoridades participantes coincidieron en la relevancia de fortalecer la coordinación en este periodo decembrino.

Con este esfuerzo, se busca que la ciudadanía cuente con espacios más seguros y una respuesta eficiente durante uno de los periodos de mayor movilidad y actividad social del año.

#Seguridad
#Operativo
