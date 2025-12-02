$!Realizan Mesa Regional de Seguridad para fortalecer la coordinación durante la temporada invernal

MAZATLÁN.- Tras los hechos delictivos registrados en Mazatlán, se realizó este martes la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de la Paz, un espacio donde convergen autoridades de las corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio de los tres niveles de gobierno. Este encuentro tuvo como sede las instalaciones de la Tercera Región Militar.

De acuerdo a un comunicado, durante la sesión, la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez destacó la importancia de reforzar los lazos de colaboración entre instituciones para garantizar resultados más efectivos en materia de seguridad pública y atención ciudadana. La presencia de mandos militares, estatales y municipales permitió un análisis integral del panorama actual.