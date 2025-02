$!Realizan militares operativo de búsqueda con perros entrenados en playa de Mazatlán

”Es un operativo de adiestramiento en el que participan elementos de la Defensa, Marina y Guardia Nacional para estar preparados y reaccionar oportunamente ante cualquier contingencia que se pueda presentar durante el Carnaval, es adiestramiento”, dijo brevemente un mando naval que iba al frente del operativo.

“La gente especula muchas cosas, o sea, esas son lo de menos, pero es un adiestramiento, no hay nada, (estuvieron retirando los conos naranja instalados desde el viernes), porque no había nada, pueden bajar y no hay nada, pueden ir a ver y no hay nada”.