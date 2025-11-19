$!Realizan Muestra Gastronómica en el Parque Central como parte del Día Mundial de la Diabetes

Una Muestra Gastronómica se realizó este miércoles en el Parque Central de Mazatlán como parte del Día Mundial de la Diabetes, enfermedad que ha ido creciendo en número y en afectación en México, por lo que se tiene que volver a una alimentación más sana y más saludable. Fue cerca de las 10:00 horas donde en el área del recién inaugurado segundo Sendero de Paz en Mazatlán donde se inauguró la Muestra Gastronómica donde los participantes mostraron platillos y postres saludables.





“Es muy importante que todos sepamos y nos informemos sobre esta enfermedad que ha ido creciendo en número y el afectación sobre todo en nuestro país, ya no es sólo de personas mayores, también hay jóvenes y niños que están desarrollando diabetes y todo es basado en la alimentación”, expresó el director de los Servicios Médicos Municipales, Carlos Virgilio Mestiamec Muñoz. “Tenemos que cambiar nuestros paradigmas, tenemos que volver a una alimentación más sana y más saludable y todos estos esfuerzos están relacionados a eso; a educar, a conocer y a prevenir sobre todo, es una crisis de salud pública que nos está costando mucho dinero a nuestro País y mucho tiempo perdido en personas, en enfermedad y en atención médica, entonces es algo que se puede prevenir”.





Subrayó que tanto la Presidenta Municipal como la Presidenta de la República se han enfocado en educar y en prevenir para que los jóvenes no sufran de estas complicaciones y se disminuya el riesgo de presentar diabetes. El director del Sistema DIF Municipal, José Luis Gómez Núñez, dijo en su participación en el evento ante decenas de asistentes de instituciones educativas y empresas participantes, así como las y los integrantes del Cabildo Infantil 2025, que tanto para esa institución como para el Gobierno de Mazatlán que encabeza la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, es muy importante realizar políticas públicas en pro de la salud y de la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del municipio. “Es un día muy agradable para nosotros, estamos aquí en el Parque Central recién inaugurado como un Sendero de Paz, aprovecharemos estos espacios para realizar diferentes actividades”, añadió en su mensaje donde agradeció a los profesores, chefs y alumnos de universidades así como a las comunidades y presentes en general.



