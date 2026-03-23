$!Realizan muestreos en playas de Mazatlán previo a Semana Santa

Previo al inicio del período vacacional de Semana Santa, autoridades realizan muestreos en playas para que estén aptas para bañistas. La Coepriss y Operadora de Playas municipal vigilan con las playas de Olas Altas, Los Pinitos, Cerritos, Playa Luna, Gaviotas, la Isla de la Piedra, de Los Chivos y del Malecón. Se trata de las playas más visitadas y populares para tenerlas en aptas condiciones para el esparcimiento en vacaciones y que se mantengan por debajo del límite máximo de 200 enterococos, del último muestreo mensual.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, a través del titular Alfredo Tirado Valdez, dijo que tras realizar los muestreos mensuales, arrojaron se está cumpliendo con los parámetros permitidos que no representan riesgos de ningún tipo para los próximos vacacionistas, sin embargo personal de ambas instituciones este lunes concluyeron el levantamiento de las muestras y que los resultados estén en esta misma semana. Son las playas de Olas Altas, Los Pinitos, Cerritos, la franja costera de la Zona Dorada, Playa Luna, Gaviotas, la Isla de la Piedra y de Los Chivos las más visitadas y por ende de las más monitoreadas, expuso. Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playas que de manera particular, la entidad municipal concluyó este lunes un segundo levantamiento de muestreos en algunas de estas zonas costeras. “Vamos terminando de levantar las muestra las tomas por un verificador sanitario de Coepriss”, reiteró.