“Aquí son más de 70 viviendas y obviamente se benefician no nada más las que están en esta calle sino todos estos andadores que vienen a descargar aquí a los pozos de visita, todos esos andadores descargan de ambos lados a estos pozos de visitas, es una red principal en donde los beneficiados son prácticamente cientos de beneficiados porque son todos los andadores y toda la gente que vive en esta calle en la Aguilar Picos”.

“Es una obra cara precisamente por todo lo que implica la red, pero son de los problemas que estamos atendiendo en diferentes puntos de la ciudad relacionados con el drenaje, aquí estaba pavimentado, no urgía el tema de pavimentación, lo que urgía era el tema de rehacer todo y este es el significado de cuando a la gente le explicamos lo que implica el arreglar el drenaje a fondo, pues implica que tumbes todo el concreto, que tumbes toda la pavimentación y la vuelvas a hacer nueva porque no pueden andar parchando todos los cruces de descarga que hay casa por casa”, enfatizó el Alcalde.

González Zataráin reiteró que este es el reflejo de lo que se ha abandonado durante mucho tiempo y de lo que se tiene que atender a fondo, pues no se puede acudir y a parchar un “pedacito” de tubo, ya está colapsado y ya no tiene solución, por lo que es perder el tiempo, ya que se habían arreglado tramos y eso no servía porque el problema se brincaba a otro y otro tramo.

El Presidente Municipal también dio a conocer que acudirá la próxima semana a Culiacán a una reunión en la Secretaría de Obras Públicas para ver los pormenores de cuánto tendrán que aportar tanto el Municipio como Jumapam y Gobierno del Estado para la rehabilitación de los tramos más críticos de la red de drenaje en Mazatlán.

“Aquí la intención es entrarle muy fuerte a este tema, de fondo, digo, en lo particular a mí me restan 11 meses todavía de gobierno, prácticamente un año y lo más cómodo sería patear el balón hacia adelante y decir como quiera ahí aguantamos, no, se trata de entrarle a fondo, o sea, ponernos a resolver los problemas de verdad, de estos temas traemos varios en reparación, muchos en diferentes lugares, por ejemplo, una de las que ya prácticamente quedó, que les daba muchos problemas era la colonia Klein y ahí ya les repusimos todo el tema del drenaje, todo nuevo, pavimentación nueva”, recordó.

En la entrevista durante el recorrido en mención, al que acudió acompañado del gerente general de la Jumapam, Jorge Guadalupe González Naranjo; y el director de Obras Públicas Municipales, Rigoberto Arámburo Bojórquez, entre otros funcionarios de su administración, dijo que como ese hay muchos más como en las colonias y fraccionamientos como Villa Verde, Benito Juárez, Francisco Villa, y se van a empezar con otros tramos del Infonavit Alarcón, en el Fraccionamiento del Bosque ya se está en la segunda calle,

Posteriormente acudió a la colonia Huertos Familiares y al fraccionamiento Villa Galaxia también para supervisar obras de drenaje y pavimentación.

El Alcalde también dio a conocer que el Gobierno municipal, a pesar de que ya está a 9 de diciembre y que está en la ruta final, no va a parar de dar banderazos de obras de drenaje, ni parar en el tema de obra pública.

“Tenemos banderazos todavía para la próxima semana en el tema del drenaje y luego no vamos a parar en el tema de la obra pública, esto no por ser días festivos se va cortar, nosotros continuamos y que obviamente normalmente los gobiernos a finales de año ya no traen recurso para obra desde mucho antes, nosotros todavía traemos manera de ir resolviendo problemas y estamos de manera continua en la obra pública”, subrayó.