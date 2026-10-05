$!Realizan Octoberfest en el Centro de Idiomas de la UAS, en Mazatlán

Alumnos y personal docente del idioma alemán realizaron la tarde de este lunes el Octoberfest en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa en este puerto para invitar a los asistentes a que se inscriban en ese centro educativo.
“Esta es una fiesta que se celebra en Alemania desde 1810, la academia del Centro de Idiomas nos encargamos de hacer este evento, cada alumno puso su local, tenemos un stand de Tecnología y Ciencia, tenemos otro stand de Deportes, tenemos otros de Historia, tenemos la Gastronomía y la bebida alemana”, dijo la docente del Centro de Idiomas, Ana Yenifer Velarde Márquez.
“También tenemos otro stand de juegos típicos, otro stand de tradiciones, este evento lo hacemos año con año, normalmente este evento se celebra en Múnich de mediados de septiembre como a principios de octubre”.
Agregó que a dicho festival en Múnich acude mucha gente, se bebe cerveza, se come pollo y salchichas.
“Más que nada es darles a conocer la cultura alemana un poquito, invitarlos para que se inscriban al Centro de Idiomas, tenemos inscripciones en noviembre y también en marzo, más que nada esto es un evento de los alumnos y de la administración que nos apoyaron con las carpas, con las herramientas para poder organizarlo”, continuó la dicente en entrevista.
Precisó que en este festival participan estudiantes de primer y segundo nivel de idioma alemán y se realiza de las 16:00 a las 19:00 horas en dicho plantel.
“Se invita a todo el público en general, las bebidas que ofrecemos son refresco y agua, no podemos ofrecerles cerveza porque es una institución (educativa)”, continuó Velarde Márquez.
“Contamos con strudel de manzana, algo típico alemán, compretzel, tenemos hotcakes, tenemos también palomitas, tenemos salchichas asadas, tenemos la hamburguesa; la hamburguesa es típica de Hamburgo, entonces más que nada es darles a conocer un poco la cultura, nada más es hoy, cada año lo festejamos”.