$!Realizan Octoberfest en el Centro de Idiomas de la UAS, en Mazatlán

Alumnos y personal docente del idioma alemán realizaron la tarde de este lunes el Octoberfest en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa en este puerto para invitar a los asistentes a que se inscriban en ese centro educativo.

“Esta es una fiesta que se celebra en Alemania desde 1810, la academia del Centro de Idiomas nos encargamos de hacer este evento, cada alumno puso su local, tenemos un stand de Tecnología y Ciencia, tenemos otro stand de Deportes, tenemos otros de Historia, tenemos la Gastronomía y la bebida alemana”, dijo la docente del Centro de Idiomas, Ana Yenifer Velarde Márquez.

“También tenemos otro stand de juegos típicos, otro stand de tradiciones, este evento lo hacemos año con año, normalmente este evento se celebra en Múnich de mediados de septiembre como a principios de octubre”.