$!Realizan operativo de desalojo de vendedores y prestadores de servicio en Playa Pinitos

MAZATLÁN._ Tras la queja de familias por el acaparamiento de la zona de playa, autoridades de los tres niveles de Gobierno realizan operativo para poner orden en Playa Pinitos, la tarde de este viernes 31 de julio.
A bordo de patrullas arribaron al lugar elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, además de personal de Semarnat, Profepa y de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento.
Vendedores ambulantes y prestadores de servicios fueron desalojados de la zona de playa.
Turistas quedaron a la intemperie al retirarles las sombrillas que rentaron.
Los prestadores de servicios tuvieron que devolver el dinero a los turistas afectados.
Cada vez era más el espacio de playa tomado por los vendedores y prestadores de servicio afectando a mazatlecos y turistas.