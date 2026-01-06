$!Realizan paseo en patrullas este Día de Reyes niños que quieren ser policías

Acompañado de su mamá al festejo en la explanada de este diario en Mazatlán compartió que cuando sea grande quiere ser policía.

“Quiero ser policía porque los policías atrapan a los ladrones”, dijo Dylhan Adrián, de 6 años de edad, al participar este 6 de enero en la edición de este año de la campaña Sé Un Rey Mago, que en esta ocasión, por segundo año consecutivo, realiza el Grupo Noroeste en coordinación con el colectivo de rastreadoras Por las Voces Sin Justicia.

Jesús Miguel quiere ser policía y bombero, mientras que Dylhan Adrián también desea serlo para atrapar a los ladrones y este Día de los Reyes Magos, además de recibir regalos, ambos realizaron paseos en patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán.

Mientras que Jesús Miguel, de 7 años de edad, también dijo que le gusta ser policía y bombero, y aunque hasta ayer no había visto trabajar en la vida real a los elementos del orden, compartió que sí los ha visto en videos.

“No los he visto, pero sí he visto videos donde trabajan y atrapan a ladrones”, añadió Jesús Miguel, quien precisó que cuando sea grande quiere ser policía para proteger a su familia y ganar dinero.

“Nada más para proteger a mi familia y ganar dinero”.

Recordó que va a la Escuela Primaria y le parece bien el festejo que le hicieron este Día de los Reyes Magos a las y los niños, donde esperaba que le regalaran un Dino que parece robot, de color gris, el que sí recibió momentos después.

Otro menor más, Diego Aldair expresó que quiere ser policía porque los policías atrapan a los ladrones.

Correspondió a la policía municipal adscrita a la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género, Michel N”, y a la policía operativo Britcia Abiley García Quintero explicarle a los menores el trabajo que realizan tanto en la Uniprevef como en la SSPM.

Ante las elementos de la corporación preventiva, los menores también manifestaron sus deseos de ser policías y bomberos.

Como parte de la campaña Sé Un Rey Mago y con apoyo de la SSPM de Mazatlán, Jesús Miguel y Dylhan Adrián abordaron primero la unidad de Uneprefef para hacer un recorrido por calles del Fraccionamiento Campo Bello y fueron conociendo en la realidad el funcionamiento de una patrulla, el equipo con que cuenta, así como el equipo que portan los policías.

Inquieto y platicador, Jesús Miguel fue exponiendo lo que conoce de una patrulla y el equipo que porta un elemento como sirena, armas largas y cortas, esposas y las llaves para abrir las esposas, así como linternas.

“Nunca (me había subido a una patrulla), pero hemos oído cerca de nuestra casa patrullas, bomberos y ambulancias, nada más oímos las ambulancias, pero nunca las vemos, los bomberos esos nunca los vemos hasta ahorita, allá en Concordia hay unos Bomberos blancos (el color de sus unidades)”, dijo el menor de 7 años de edad.

Recordó que cuando escuchaba a las patrullas pensaba que algún día sería policía y ahora que se subió a una de estas unidades le pareció bien y reiteró que quiere ser bombero y policía.

Momentos después Jesús Miguel también se subió a la caja o batea de otra patrulla de la SSPM para realizar un recorrido junto con las y los elementos preventivos por un tramo de la Avenida Ejército Mexicano hasta llegar nuevamente a la explanada del Periódico Noroeste para reintegrarse al festejo de Sé Un Rey Mago, donde junto con los demás niños y niñas, acompañados de sus familiares, recibieron regalos donados por lectores, anunciantes y patrocinadores, entre otros.

Ahí también degustaron pizzas, la tradicional rosca de Reyes y chocolate, además participaron en juegos y las y los niños rompieron la piñata y al final ganaron muchos dulces.