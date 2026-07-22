Realizan plantón en Plazuela República para exigir auditoría forense en la UAS

Integrantes del Frente de Defensa Laboral de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la zona sur del Estado, realizaron la mañana de este miércoles en plantón en la Plazuela República, en el Centro de Mazatlán, para exigir una auditoría forense en esa institución educativa

El plantón se realizó de las 10:00 a las 12:00 horas, dijo Francisco Javier Tapia Hernández, catedrático jubilado de la Facultad de Ciencias del Mar de la UAS en este puerto.

“Esta organización de originó a raíz de los descuentos que nos hicieron a los trabajadores universitarios, es que ellos (las autoridades de la UAS), dicen de la reingeniería y nosotros decimos que no pueden ser reingeniería, si nos vamos al concepto de reingeniería es ordenar muchos aspectos, en este caso institucionales, administrativo, laborales, de contratación de personal, prestaciones, muchas cosas”, añadió.

“Nosotros lo que decimos es que se requiere una auditoría forense, porque los periódicos ya sacaron en el pasado, no hace muchos años de posibles desvíos en la Universidad, inclusive el actual Rector pues sabemos que fue una negociación política y el Gobernador que está ahorita de licencia, (Rubén) Rocha Moya, lo protegió porque ese señor debería estar en la cárcel, no debería ser Rector de la Universidad, siendo consecuentes con un Estado de derecho que tanto pregonan en México pues el señor no debería de estar ahí”.

Recordó que al actual Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, se le abrieron como 12 carpetas de investigación por acusaciones en su contra de desvío, de desfalco de la Universidad por cerca de 600 millones de pesos, pero se dice que es mucho más, incluso desde que Héctor Melesio Cuén fue Rector, pues en su caso le dejaron de pagar tres años las becas de desempeño académico pese a que son recursos que vienen etiquetados, los desaparecieron en el periodo del Rector (Juan Eulogio) Guerra Liera.

“Ahorita nosotros estamos demandando que haya una auditoría forense, pero bien hecha, independiente si se puede, en todos los aspectos, que brinque todo el cochinero que hay al interior de la Universidad, porque ellos manejan que el problema somos los jubilados que porque nos pagan la jubilación dinámica”, recalcó el entrevistado.

“Nosotros decimos nosotros no somos el problema, el problema son ustedes porque tienen un desaseo en el manejo de los recursos de la Universidad, se necesita ordenar a la Universidad, simplemente el Contrato Colectivo de los Administrativos y Académicos maneja que debe haber un 10 asiento de personal de confianza y tienen un cincuenta y tantos por ciento de personal de confianza, ahorita hay una figura que crearon ellos que son coordinadores a, b, c hasta la z y donde antes había una secretaria ahora hay la secretaria más tres asistentes”.

Reiteró que eso tiene una estrecha relación con el Partido Sinaloense porque toda esa gente es de ese partido.

También dio a conocer que en esta ocasión el plantón fue de las 10:00 a las 12:00 horas en la Plazuela República, pero en otras ocasiones lo han hecho en la Unidad Administrativa, entre otros puntos y los trabajadores de Culiacán se manifiestan frente a la Catedral, también se hace en Los Mochis.

Informó que por las altas temperaturas que se presentan en Mazatlán van a suspender durante unas semanas el plantón que se realiza los miércoles y van a regresar hasta el 20 de agosto,