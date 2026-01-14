$!Realizan primera jornada de ‘Contigo Mazatlán’ en la Villa Galaxia

Con la finalidad de atender de forma directa las necesidades de la ciudadanía de Mazatlán, la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez encabezó la primera jornada de atención ciudadana del programa ‘Contigo Mazatlán’, que tuvo lugar en el fraccionamiento Villa Galaxia. Acompañada por los directores y directoras de las distintas dependencias del Ayuntamiento y organismos paramunicipales, Palacios Domínguez expresó estar entusiasmada de poder llevar a cabo esta primera jornada del año de este programa. “Esta es la primera jornada que realizamos de Contigo Mazatlán, un ejercicio de rendición de cuentas y de cercanía con el pueblo mazatleco. Durante 2025 estuvimos recorriendo las ocho sindicaturas y distintas colonias, y este 2026 lo iniciamos con el pie derecho, aquí en Villa Galaxia, escuchando de cerca a la ciudadanía”, comentó.











“Estas jornadas son para escucharlos y para que, juntas y juntos, busquemos soluciones a cualquier situación que ustedes tengan”, agregó. La jornada que originalmente estaba programada a las 16:00 horas, se puso en marcha en punto de las 16:30 horas por un retraso de Palacios Domínguez, en el Parque del Sol de dicha colonia, donde se escuchó de manera directa las inquietudes, peticiones y problemáticas de las y los ciudadanos, brindando atención y canalización a las solicitudes presentadas por los vecinos de la Villa Galaxia. Para esta primera jornada del 2026, fueron un total de 70 los ciudadanos que participaron en el ejercicio, presentando un total de 76 solicitudes relacionadas con apoyos sociales, atención médica, servicios públicos e infraestructura urbana.









