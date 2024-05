Al asegurar que este Día de las Madres no hay que festejar porque les faltan sus seres queridos desaparecidos, integrantes del colectivo de rastreadoras Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, Asociación Civil, realizaron una marcha del Monumento al Pescador a la Plazuela Zaragoza, en el Centro de Mazatlán.

“10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, “Mayo no es de fiesta es de lucha y de protesta”, “Por qué los buscamos, porque los amamos”, “Hijo escucha, tu madre está en la lucha”, son algunas de las frases que coreaban las personas participantes en la marcha, quienes también llevaban globos blancos.

“Feliz día no porque éste y todos los días desde que nos arrancaron este pedazo de nuestra vida, de nuestro corazón, no hay ningún feliz día, sólo es un nudo en la garganta, son lágrimas a escondidas para que los hijos que nos quedan en casa no sientan el dolor que estamos viviendo en nuestro interior, aunque ellos también sufren la ausencia de sus hermanos o hermanas. Son bocados que se hacen nudos todos los días al tener la incertidumbre que si estarán pasando hambre”, dijo una de las manifestantes al leer un escrito de Una Madre Buscadora.

“Son sonrisas fingidas para los demás, es luchar contra nosotras mismas para no caer en depresión, en la ansiedad cuando la angustia nos consume por dentro, es luchar con la sociedad misma al decir ‘andaban en malos pasos, ellos se lo buscaron’. Nadie en el mundo somos correctos, juzgan sin saber por qué cuando sólo Dios puede hacerlo, a nosotros como madres, hermanas, tías, abuelas, como familiares sólo nos queda seguir en esta lucha por encontrarlos porque no es uno, son todos”.