$!Realizan revisión a unidades del transporte escolar en Mazatlán previo al inicio del ciclo escolar

Las unidades del servicio de transporte escolar en Mazatlán están siendo revisadas por personal de la Delegación de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado en este municipio para que cuenten con toda la documentación y requisitos correspondientes para brindar ese servicio. “En la Ciudad de Mazatlán tenemos registradas 120 unidades del servicio de transporte escolar, de esas, 56 son de manera directa de las instituciones educativas, entre las cuales está el ICO; está el Andes, el Hispano, el Valladolid, El Bambinos”, dijo el Delegado de Vialidad de Transportes en Mazatlán, Juan de Dios Mendoza López, entre otras instituciones que dan el servicio más continuo. Las otras son de carácter particular, pero son las cuentan con concesión y dan servicio de transporte a una escuela, continuó.

“Nosotros estamos solicitándoles a las personas que tienen concesión de permisos de que nos entreguen una carta del director del plantel educativo en el que brindan el servicio, en el cual el director está autorizando a cierta o a ciertas unidades para que le brinden ese servicio, en qué horarios y qué días para llevar un control estricto”, subrayó Mendoza López. “Las revisiones que nosotros hacemos el día de hoy son de carácter superficial, estamos revisando que cuenten con el botiquín de primeros auxilios, que cuenten con el extinguidor, con la licencia del conductor, la tarjeta de Circulación de la unidad y que se encuentre el aire acondicionado funcionando, que cuenten con la póliza de seguro”.





