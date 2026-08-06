$!Realizan revisión a unidades del transporte escolar en Mazatlán previo al inicio del ciclo escolar

Las unidades del servicio de transporte escolar en Mazatlán están siendo revisadas por personal de la Delegación de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado en este municipio para que cuenten con toda la documentación y requisitos correspondientes para brindar ese servicio.
“En la Ciudad de Mazatlán tenemos registradas 120 unidades del servicio de transporte escolar, de esas, 56 son de manera directa de las instituciones educativas, entre las cuales está el ICO; está el Andes, el Hispano, el Valladolid, El Bambinos”, dijo el Delegado de Vialidad de Transportes en Mazatlán, Juan de Dios Mendoza López, entre otras instituciones que dan el servicio más continuo.
Las otras son de carácter particular, pero son las cuentan con concesión y dan servicio de transporte a una escuela, continuó.
“Nosotros estamos solicitándoles a las personas que tienen concesión de permisos de que nos entreguen una carta del director del plantel educativo en el que brindan el servicio, en el cual el director está autorizando a cierta o a ciertas unidades para que le brinden ese servicio, en qué horarios y qué días para llevar un control estricto”, subrayó Mendoza López.
“Las revisiones que nosotros hacemos el día de hoy son de carácter superficial, estamos revisando que cuenten con el botiquín de primeros auxilios, que cuenten con el extinguidor, con la licencia del conductor, la tarjeta de Circulación de la unidad y que se encuentre el aire acondicionado funcionando, que cuenten con la póliza de seguro”.
Reiteró que del 5 al 12 de agosto se revisa básicamente la documentación y se les pide que lleven un dictámen técnico del mecánico de su cabecera donde estipule que la unidad se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento y todas estas situaciones tienen que ser cubiertas para antes del 31 de agosto.
“El día 1 de septiembre que inicia el periodo escolar todas las unidades deberán estar funcionando”, expresó, “nosotros vamos a destinar inspectores en las diversas unidades escolares para que al llegar con los muchachos les revisen de nueva cuenta la documentación y las unidades para detectar si alguna se nos pasó en esta revisión y sobre todo detectar aquellas que son de carácter pirata”.
“Porque recientemente en el estado de Nayarit hubo un accidente donde una persona llevaba unos educandos y tuvo el accidente y se tiró a perder y no traía ni póliza de seguro, con nosotros no va suceder eso, todas las unidades que presten servicio a los escolares deben de contar con la póliza del seguro de vida”.
Junto con el jefe de Inspectores de la Delegación de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado en Mazatlán, Guillermo Toloza, dio a conocer que hasta el momento no se han detectado fallas en alguna de las unidades de transporte escolar revisadas.
“(Encontramos) todas las unidades con aire acondicionado, su certificado, su póliza de seguro y en buenas condiciones, sin unidades de escuelas privadas”, añadió Guillermo Toloza.