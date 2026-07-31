$!Realizan Semarnat y Profepa operativo de inspección de permisos en Playa Pinitos para liberar espacios públicos

Con el retiro de mobiliario instalado de manera irregular y la revisión de concesiones para el uso de la zona federal marítimo-terrestre, autoridades federales, estatales y municipales iniciaron este viernes un operativo en Playa Pinitos con el objetivo de recuperar los espacios públicos y garantizar el libre acceso de turistas y locales. El despliegue fue encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ayuntamiento de Mazatlán, como respuesta a las constantes quejas por el acaparamiento de áreas de playa mediante la colocación permanente de sombrillas, mesas y sillas por parte de algunos prestadores de servicios. El delegado de Semarnat en Sinaloa, Renato Ocampo Alcántar, explicó que la revisión busca verificar que los concesionarios respeten las condiciones establecidas en sus permisos, ya que detectaron que varios de ellos excedían el número de sombrillas autorizadas e incluso mantenían apartado el espacio durante todo el día, limitando el acceso al resto de los visitantes.















“Las playas son públicas. Existen permisos para la renta de sombrillas, la venta de cocos o de mariscos, pero esos permisos no autorizan sembrar sombrillas para apartar espacios ni exceder el número permitido. El procedimiento correcto es que el turista llegue, solicite el servicio, se coloque el mobiliario y, una vez que se retire, todo debe levantarse”, expresó. El funcionario señaló que esa práctica se había desvirtuado con el paso del tiempo, pues algunos permisionarios utilizaban una cantidad de mobiliario muy superior a la autorizada, lo que generó inconformidad entre los usuarios de la playa.

“Había permisos para cinco sombrillas y algunos tenían 20 instaladas permanentemente. Existían muchas quejas porque la ciudadanía ya no podía hacer uso y gozo de Playa Pinitos”, declaró. Ante esta situación, indicó que Semarnat convocó a Profepa y al Ayuntamiento de Mazatlán para realizar una inspección conjunta de todas las autorizaciones vigentes y verificar que cada concesionario opere dentro de los límites establecidos por la ley. Durante las revisiones, el mobiliario que se encuentre fuera de las condiciones autorizadas será retirado y resguardado mientras se desarrollan los procedimientos administrativos correspondientes.







Ocampo Alcántar advirtió que quienes reincidan en el incumplimiento de sus permisos podrían enfrentar la cancelación definitiva de sus concesiones. “Es un llamado de atención para los permisionarios. Si continúan con una actitud retadora hacia la autoridad y siguen violando las condiciones de sus permisos, Semarnat actuará en consecuencia y procederá a cancelar esas autorizaciones”, comentó. En lo que respecta a las molestias que el operativo pudo ocasionar entre algunos turistas que ya habían rentado sombrillas, el funcionario reconoció que inicialmente existió inconformidad, sin embargo, aseguró que al explicarles que los espacios estaban siendo utilizados de manera irregular, la mayoría comprendió la intervención de las autoridades. “Cuando se les explica por qué se está haciendo el operativo y que la playa es de todos, entienden la situación e incluso comentan que así debería funcionar en todos los destinos turísticos”, señaló. El delegado de Profepa en Sinaloa, Marco Antonio Moreno León, explicó que la inspección forma parte de una estrategia para ordenar el uso de la zona federal en Playa Pinitos y posteriormente extender estas acciones a otras playas de Mazatlán.

Moreno León detalló que los inspectores federales revisan que cada prestador de servicios cuente con la concesión o permiso correspondiente y que opere conforme a los términos autorizados, tanto en el espacio asignado como en el número de mesas, sillas y sombrillas permitidas. “Estamos verificando todas las autorizaciones. Donde no exista permiso o se detecten irregularidades, se está retirando el mobiliario con apoyo de Oficialía Mayor y de la Guardia Nacional”, externó. En este sentido, informó que Playa Pinitos permanecerá bajo vigilancia permanente mediante operativos periódicos, con el propósito de evitar que nuevamente se invadan espacios públicos o se excedan los límites establecidos en las concesiones. Reconoció que algunos turistas se vieron afectados al haber rentado sombrillas operadas de forma irregular, aunque aclaró que ellos actuaron de buena fe. “Ellos no tienen ninguna culpa. Llegan, rentan un espacio y desconocen que quien les prestó el servicio está operando fuera de la autorización. Lo que buscamos es que no resulten afectados y que incluso les sea devuelto el dinero que pagaron cuando corresponda”, mencionó.







