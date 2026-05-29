$!Realizan simulacro de protección marítima y portuaria Nivel III en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Cuarta Región Naval, realizó un Ejercicio de Protección Marítima y Portuaria Nivel III en el recinto portuario de Mazatlán, con la participación de autoridades federales, estatales y municipales. El ejercicio fue coordinado por la Unidad Naval de Protección Portuaria y la Capitanía de Puerto, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta ante amenazas que pudieran poner en riesgo la seguridad de las instalaciones estratégicas del puerto. De acuerdo con la Marina, el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP) establece tres niveles de protección: Nivel 1 (Normal), correspondiente a la operación habitual; Nivel 2 (Reforzado), cuando existe un aumento del riesgo; y Nivel 3 (Excepcional), ante una amenaza inminente.





Durante el simulacro se elevó el nivel de protección del puerto de Nivel 1 a Nivel 3, siguiendo los lineamientos establecidos por el Código PBIP, instrumento adoptado por la Organización Marítima Internacional, de la cual México es país signatario. El ejercicio contempló cuatro escenarios distintos. En el primero se simuló la presencia de humo en uno de los contenedores dentro de la Terminal Marítima de Mazatlán. Posteriormente se reportó una amenaza múltiple que incluía un posible artefacto explosivo a bordo de la embarcación Cabo Star. Como parte de la práctica también se detectó una embarcación sospechosa en las inmediaciones del puerto, así como intrusos en instalaciones de Pemex y el vuelo de un dron no autorizado sobre la zona.

Ante estos escenarios, elementos de Infantería de Marina neutralizaron la amenaza aérea representada por el dron y aseguraron el perímetro del contenedor afectado. Por su parte, personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Mazatlán localizó en el casco de la embarcación Cabo Star el supuesto artefacto explosivo, logrando inhabilitarlo. Asimismo, una unidad de superficie de la Armada interceptó la embarcación sospechosa y efectuó la detención simulada de presuntos infractores de la ley, mientras que la Unidad Naval de Protección Portuaria aseguró las instalaciones de Pemex.

En el ejercicio también participaron dependencias como Aduanas, Senasica, el Instituto Nacional de Migración y el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, que activaron sus respectivos protocolos de emergencia para coordinar acciones ante las amenazas simuladas. La Marina destacó que este tipo de prácticas permiten verificar la capacidad de respuesta y el nivel de adiestramiento del personal encargado de la seguridad marítima y portuaria, además de fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones involucradas.