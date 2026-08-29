$!Realizan simulacro de tsunami en Mazatlán para reforzar protocolos de emergencia

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Cuarta Región Naval, informó que participó en un simulacro, en coordinación con autoridades de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, con el propósito de fortalecer la cultura de prevención, evacuación y coordinación ante la posible ocurrencia de un tsunami.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina señaló que durante el ejercicio participaron 326 elementos de la Cuarta Región Naval, quienes realizaron las acciones contempladas para un escenario de emergencia por sismo y posterior alerta de tsunami, con la finalidad de evaluar y fortalecer la capacidad de respuesta, comunicación y coordinación del personal naval y de las autoridades participantes.