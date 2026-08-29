Mazatlán
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Capacitación

Realizan simulacro de tsunami en Mazatlán para reforzar protocolos de emergencia

Participan 326 elementos de la Cuarta Región Naval junto con Protección Civil y Bomberos para evaluar la coordinación ante un sismo y una eventual alerta de tsunami
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/08/2026 17:57
29/08/2026 17:57

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Cuarta Región Naval, informó que participó en un simulacro, en coordinación con autoridades de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, con el propósito de fortalecer la cultura de prevención, evacuación y coordinación ante la posible ocurrencia de un tsunami.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina señaló que durante el ejercicio participaron 326 elementos de la Cuarta Región Naval, quienes realizaron las acciones contempladas para un escenario de emergencia por sismo y posterior alerta de tsunami, con la finalidad de evaluar y fortalecer la capacidad de respuesta, comunicación y coordinación del personal naval y de las autoridades participantes.

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Lo anterior, en coadyuvancia con personal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, con quienes se llevaron a cabo de manera coordinada los protocolos establecidos para la atención de una eventual emergencia.

La práctica se desarrolló conforme a los procedimientos de actuación establecidos para este tipo de fenómenos y tuvo como finalidad fortalecer la preparación del personal, así como la coordinación interinstitucional para responder de manera oportuna ante una situación de emergencia.

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