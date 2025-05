$!Realizan sindicalizados del Ayuntamiento marcha por el Día del Trabajo; exigen atención a la salud y medicamentos

Poco más de mil trabajadores sindicalizados en activo y jubilados del Ayuntamiento de Mazatlán realizaron este jueves una marcha por el Día del Trabajo exigiendo principalmente el servicio de salud y medicamentos para quienes padecen enfermedades crónico degenerativas. La marcha comenzó cerca de las 7:40 horas entre las avenidas Gutiérrez Nájera y Juan Carrasco para continuar por las calles Aquiles Serdán, Melchor Ocampo y Guillermo Nelson para concluir con una concentración en la Plazuela República, frente al Palacio Municipal, donde reiteraron sus exigencias a la actual administración municipal enfatizando que si no les cumple harán posteriormente una manifestación masiva, un paro de labores o acudirán al Congreso del Estado para que les respeten su Contrato Colectivo de Trabajo. ”Damos inicio a este movimiento que cuando se ve que no se cumple con algunas cosas que nos corresponden o que nos pertenecen dentro del Contrato Colectivo, este es el momento, tenemos muchas cosas que expresar , su servidora que está al frente de ustedes y que se está viendo que hay una carencia en lo que más nos duele: la salud’, enfatizó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, Laura Elena Tirado Aguilar. ”A todos y cada uno se ha observado que eso se ha dejado de lado para todos, no tenemos director de Servicios Médicos, así es que muchachos es la primera expresión que haremos , que por favor se pongan las pilas en eso tan delicado que es el servicio médico de cada uno de nosotros y todos los derechohabientes que tenemos registrados , así es que muchachos ya no más retraso en cirugías, ya no más retrasos de medicamentos en los crónico degenerativos, qué se dice de los jubilados, que también mes tras mes están batallando jubilados y pensionados sindicalizados”.





Con mantas y cartulinas con consignas y exigencias como “Fuera directivos incompetentes”, “Exigimos consultas con médicos especialistas”, “Exijo la renuncia del director del Hospital Municipal por alterar el expediente de mi hijo” , “Exigimos avance en las jubilaciones y pensiones” y “Respeto a la autonomía sindical”, las y los centenares de integrantes del STASAM recorrieron la Avenida Juan Carrasco y calles del Centro de la Ciudad hasta la Plazuela República para celebrar el Día del Trabajo, desfile que solamente fue suspendido durante la panadería del Covid-19. Ya en la Plazuela República y ante el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, quien participó en la marcha en representación de la Comuna y ante el secretario general del Sindicato Autónomo de Trabajadores y Empleados del Campo y Actividades Productivas del Estado de Sinaloa, Armando Heráldez, que les expresó su apoyo, la dirigencia del STASAM reiteró sus exigencias a la actual administración municipal y de no tener respuestas urán al Congreso del Estado para que se respete el Contrato Colectivo de Trabajo. ”Si pasa o sigue pasando lo que está sucediendo en nuestros servicios médicos el Congreso será el siguiente paso que hagamos, señores delegados aquí presentes, los cuales nos traen las peticiones de cada una de las áreas coinciden: derecho a la salud de nuestros niños, derecho a la salud de nuestros padres, derecho a la salud al mismo trabajo, esto da inicio licenciado Moisés que la persona que tienen al frente no tiene un Plan B, no estamos en contra de que se corrijan las irregularidades que se venían dando al momento de adquirir los medicamentos o se hacían procedimientos”, recalcó Tirado Aguilar ”Es respetable, pero la salud es una ruedita, un engranaje que si van a tomar esa alternativa se dé a un futuro a favor, la salud debe seguir transitando, no pararse porque tienen esa respuesta, deterioro en cada uno de los que van y lo solicitan, si no hay un Plan B cuando aplicas un Plan A quiere decir que quienes tienen al frente del departamento más delicado no está funcionando, así llévele este mensaje a la Alcaldesa, la petición prioritaria es la salud y el respeto a nuestra autonomía sindical”.





El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán manifestó que viene escuchando las demandas que hacen siempre de forma respetuosa, pero siempre enérgicamente aprovechando la libertad de expresión. ”Por eso cuente completamente oir parte del Gobierno y lo saben muy bien que por parte de la licenciada Estrella Palacios, jamás haríamos en este Gobierno nada que tenga que ver con una injerencia en el Sindicato, el Sindicato es autónomo y es de los trabajadores y los trabajadores son los que eligen y son los que ponen y quitan dirigentes y en esta ocasión su dirigencia los está totalmente respaldando a las exigencias”, continuó Ríos Pérez. ”Yo vengo a eso, a escucharlos, a tomar nota y a llevar el mensaje a la Presidenta porque ella me dice no puedo estar ahí Moisés, pero ve inmediatamente porque quiero ver todos los puntos, Laurita sabe muy bien que con nosotros no tiene ningún problema de comunicación y sí hemos estado platicando en mi oficina, que aquellos espacios, lugares donde no respetan algo tan simple y sencillo que ya está plasmado en el Contrato y además los acuerdos que hemos formado esos se tienen que cumplir”. Ante ello otro integrante de la dirigencia del STASAM recalcó que sí hay comunicación con la actual administración municipal, lo que no hay es solución a sus planteamientos y dijo que en eso se han estrellado con Estrella.