$!Realizan Tianguis e inauguración de mural en el callejón Cruz Lizárraga en El Recodo bajo fuerte dispositivo de seguridad

Bajo un Dispositivo de Seguridad y Logística Especial se realizó este domingo el segundo Tianguis de Artesanías y Comida Típica del Recodo y la inauguración de la rehabilitación del callejón Cruz Lizárraga y el mural “Ecos de Sinaloa: La banda que trascendió fronteras”, en esa sindicatura. Por ello a esa parte rural del sur del municipio de Mazatlán acudieron decenas de integrantes de motoclubs y de dos agrupación de trocas, entre otros, resguardados tanto en el trayecto como en el lugar por elementos de instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno como Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil.









Los eventos fueron encabezados por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el líder de la Banda de El Recodo, Alfonso Lizárraga, uno de los hijos de Don Cruz Lizárraga, originario de esa sindicatura y fundador de la llamada Madre de Todas las Bandas. “Hicimos una rehabilitación de este callejón para ponerle adoquín y también hicimos un nuevo mural que se denomina ‘Ecos de Sinaloa: La banda que trascendió fronteras’, entonces estamos muy contentos con el pintor, es un trabajo que se está haciendo por parte de la Secretaría de Turismo Municipal y también de Obras Públicas de aquí del Municipio”, expresó Palacios Domínguez en entrevista en ese lugar.







“Se hizo esa rehabilitación y ese embellecimiento también del callejón Cruz Lizárraga con el propósito de que sea más atractivo, para que la gente que vive aquí se sienta orgullosa al pasar, es un rescate de espacio público y además también para los turistas que vienen que disfruten de todo lo que representa este callejón que representa la cultura viva, representa la historia y las tradiciones de El Recodo, que es un pueblo que es por naturaleza de músicos y de aquí han salido grandes representantes y tenemos el gran legado de Don Cruz Lizárraga con la Banda de El Recodo que ha sido famosa a nivel internacional”. Subrayó que es justamente lo que se quiere proyectar que El Recodo es un lugar con muchos atractivos, colores, con mucha cultura y muchas tradiciones y también con muy buena gastronomía, por lo que se está muy agradecidos con todas las personas que acudieron al segundo Festival de Artesanías y Cocina Tradicional y a la inauguración de la rehabilitación del citado callejón.







En la entrevista informó que por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno de Mazatlán se invitó a los integrantes de 30 motoclubs y de dos clubs de trocas y de una operadora de turismo, por lo que este 18 de enero al lugar acudieron personas de diferentes partes de Mazatlán y de otras partes de la República Mexicana a disfrutar de El Recodo. “Y sobre todo que nos dé orgullo nuestra identidad de ser mazatlecos y qué mejor que plasmarlo en una obra de arte porque estamos seguros que también el arte transforma a las comunidades y quiero también agradecer a los expositores, son 26 expositores de la muestra gastronómica y de artesanías que se hizo el día de hoy en el cobertizo”, recalcó la Presidenta Municipal, que acudió acompañada de varios integrantes de su equipo de trabajo. “Y desde las 10:00 de la mañana que empezó a la 1:00 que prometimos que iba a haber banda y buen ambiente pues ha estado llenísimo, lleno total y un éxito total la segunda edición”. Reiteró que se va seguir fortaleciendo a todos los pueblos con vocación turística, en este caso El Recodo, que se está buscando que tenga un reconocimiento estatal de Pueblo Señorial y con el callejón Cruz Lizárraga también acerca más a tener ese distintivo y eso da muy buena proyección en vísperas del carnaval Internacional de Mazatlán 2026, que se realizará del 12 al 17 de febrero próximo.





“Ahora que hicimos este evento, al ser un evento masivo hicimos un Operativo de Seguridad y Logística especial para que todos puedan disfrutar sanamente, para que todas las familias puedan venir y disfrutar de recorrer todo el pueblo y enamorarse de El Recodo”, continuó Palacios Domínguez. “Vamos a estar desde el Gobierno Municipal a seguir fortaleciendo todas las comunidades con vocación turística que tenga Mazatlán y en general a toda la zona rural, el día de mañana por ejemplo vamos a estar en un Lunes Cívico en Siqueros y vamos a estar también en un Contigo Mazatlán en Cofradía, la zona rural es el corazón de Mazatlán y vamos a seguir trabajando por ello”.



