$!Realizan trabajadores de Clínica Hospital del Issste de Mazatlán manifestación para exigir destitución de director y subdirectora

Personal de la Clínica Hospital del Issste de Mazatlán realiza una manifestación y toma del área directiva para exigir la destitución del director y de la subdirectora a quienes acusa de presunto acoso laboral, hostigamiento, insultos y abuso de poder. “Ayer a las 6 de la mañana se inició esta manifestación pasiva de los trabajadores de aquí de la Clínica del Hospital de Mazatlán, ellos están inconformes porque existe un hostigamiento por parte del director, el doctor Octavio Sánchez Fierro y la directora, doctora María Isabel Zazueta”, expresó la secretaria general de la Sección 22 Sinaloa del Sindicato de dicho Instituto, Oneyda Yaneth Quintero Castillo. “Existe hostigamiento, acoso laboral, estrés laboral por las situaciones que se han presentado de cada uno de los trabajadores”.

Agregó que Sánchez Fierro tiene más de un año en el cargo y la situación se está agrandando, desde que asumió dicha responsabilidad en vez de apoyar a las y los trabajadores en sus necesidades y en sus derechos ha estado en contra de ellos. “Ya esto se salió de control, ya hay denuncias, ya a nivel central están enterados, ya está enterada a nivel delegacional y pedimos nosotros la destitución de ambas autoridades para que pongan autoridades competentes”, declaró. “También es importante que sepan que el mismo director en sus horas de trabajo se sale a hacer cirugías particulares, entonces no es posible que deje a la doctora a cargo en las necesidades que existen aquí en una Clínica y aquí estamos esperando a que seamos atendidos, de nivel central ya tienen conocimiento y ya saben la problemática que existe con este director, pero como que él está agarrado políticamente de alguien de allá que no lo han cambiado para mejorar la Clínica”.