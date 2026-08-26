Realizan trabajadores jubilados manifestación en contra de reingeniería financiera de UAS

Trabajadores académicos y administrativos jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizaron este miércoles una manifestación frente a la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, en Mazatlán, en contra de la reingeniería financiera de esa institución educativa y descuentos salariales que les aplican.

“Estamos manifestándonos en contra de los descuentos que nos han aplicado, descuentos distintos a los trabajadores universitarios jubilados, a unos nos descuentan el 20 por ciento, los que ganamos más de 40 mil pesos al mes, los que ganan menos, entre 20 mil y 40 mil les descuentan el 15 por ciento, los que ganan menos de 20 el 10 por ciento”, dijo Francisco Javier Tapia Hernández, trabajador jubilado de la Facultad de Ciencias del Mar.

Durante la manifestación que se realizó de las 10:00 a las 12:00 horas frente a la Unidad Administrativa en mención, por la entrada ubicada en la calle Río Baluarte, en el Fraccionamiento Tellerías, agregó que el mismo rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, dijo que ese descuento servía para la caja de efectivo para pagar la nómina, y otro funcionario ha dicho que a dichos trabajadores jubilados se les va considerar en el fideicomiso.

“Va ser como el fideicomiso anterior que Cuen (el ex rector de la UAS; Héctor Melesio Cuén Ojeda, asesinado hace cerca de dos años) se agarró un pretexto de que andaban unas demandas acá en el sur y lo desbarató y se quedaron con mil 200 millones de pesos, porque eran 2 mil 400 millones”, continuó.

“Por cada peso que ahorrábamos en ese fideicomiso la patronal ponía otro peso, entonces se juntaron 2 mil 400 millones de pesos, pero a nosotros se nos regresó nada más lo que nosotros habíamos ahorrado y nosotros le reclamamos a Cuén, le dijimos y qué onda con el dinero de ustedes, no nos lo están regresando, dijo olvídense, nada más se les va regresar el dinero que ustedes ahorraron”.

Con mantas colocadas en la parte frontal de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, donde rechazan ser los responsables de la crisis financiera de esa institución educativa y de la reingeniería, Tapia Hernández dio a conocer que ya presentaron un recurso de amparo en contra de la UAS por ese descuento, y ya algunos juzgados han suspendido, en algunos casos de forma provisional y otros de manera definitiva dicho descuento.

“Y ya mandaron el exhorto a la Universidad, a las autoridades de que no se les debe descontar y que se les debe regresar el descuento que se ha retenido desde enero para acá; reiteró.

“También estamos criticando al Congreso (del Estado) que según esto son morenistas y que la Cuarta Transformación y que ven por los derechos de la tercera edad y que la verdad a nosotros nos han vulnerado nuestros derechos humanos como jubilados, mucha gente enferma, ese 20 por ciento, ese 15 por ciento que les están quitando los está afectando para la compra de medicinas, para estudios”.

Tapia Hernández expresó que ya recurrieron a las organizaciones de Derechos Humanos Estatal e independiente y han hecho pronunciamientos públicos a favor de los trabajadores jubilados de la UAS de que se les debe de dejar de hacer ese descuento que les están haciendo.

Recordó que este tipo de manifestaciones las realizan todos los miércoles en diferentes sitios de la ciudad y por vacaciones de verano suspendieron las que se venían haciendo en el ciclo escolar anterior, pero desde el pasado miércoles las retomaron haciéndola en la Plazuela República, en el Centro de la Ciudad y este 26 de agosto la llevaron a cabo en la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, en el Fraccionamiento Tellerías.