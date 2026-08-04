Realizan trabajos para reparar malecón en Paseo Claussen donde se detectó un socavón

Personal del Ayuntamiento de Mazatlán realiza trabajos para reparar el malecón en el Paseo Claussen donde se detectó un socavón, cerca de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en este puerto.

Fue el pasado 26 de julio cuando ciudadanos advirtieron de manera pública que en ese lugar algunas personas habían retirado piedras y excavado en la arena para meterse a vivir, lo que ponía en riesgo de que se formara un socavón y cayera algún turista o mazatleco.

Días después la Alcaldesa Minerva Osuna Zavala manifestó que además del socavón en la Avenida del Mar, casi en el entronque de la Avenida de los Deportes, de unos 70 metros, se habían detectado otros dos, uno de ellos cerca del Monumento al Pescador y otro cerca de la Facimar.

Dijo que estos dos últimos, al ser más pequeños, serían reparados en menor tiempo por personal de Obras Públicas Municipales.

Este 4 de agosto se observó a personal del Ayuntamiento trabajando para reparar el área del malecón cerca de la Facimar, para prevenir algún incidente.