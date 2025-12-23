$!Realizan última edición del año del programa de atención ciudadana Contigo Mazatlán, en la Plazuela República

La última edición del programa de atención ciudadana Contigo Mazatlán, considerado en programa emblema o estrella de la actual administración municipal, se realizó la mañana de este martes en la Plazuela República, en el Centro de la Ciudad. Aunque estaba agendada la presencia de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez para encabezar estas actividades programadas para comenzar a las 10:00 horas, no acudió y salió a la Plazuela República después de que había concluido este programa, manifestando que tuvo algunas reuniones que no le permitieron estar presente. En distintas ediciones de este mismo programa Contigo Mazatlán ha llegado unos 40 minutos y hasta una hora después de lo programado, haciendo esperar a los ciudadanos y a los funcionarios de su equipo de trabajo, pero este 23 de diciembre, aunque no llegaba, las y los directores de área y funcionarios comenzaron a atender a la ciudadanía presente.







Ya después de concluida la última edición del año, la Presidenta Municipal expresó que estuvo bien la afluencia este martes al Programa Contigo Mazatlán, se están cerrando las jornadas donde se propusieron visitar los diferentes lugares de Mazatlán en este año, se acudió a las 8 sindicaturas del municipio, se recorrieron diferentes colonias. “Siempre con un objetivo, el escuchar a la gente, atenderlos como se merecen y juntas y juntos buscar soluciones a las peticiones que trae la ciudadanía”, agregó Palacios Domínguez. “Yo me comprometí desde que iniciamos esta administración a ser un gobierno cercano, les pedí a todo el gabinete que fuéramos gente de territorio, no escritorio y lo hemos cumplido en estos ya casi un año de nuestro gobierno, hemos estado en diferentes colonias escuchando atendiendo, fueron más de 2 mil 500 solicitudes que recibimos en Contigo Mazatlán y de las cuales se han seguido, puntualmente han sido atendidas”.





