$!Realizan última edición del año del programa de atención ciudadana Contigo Mazatlán, en la Plazuela República

La última edición del programa de atención ciudadana Contigo Mazatlán, considerado en programa emblema o estrella de la actual administración municipal, se realizó la mañana de este martes en la Plazuela República, en el Centro de la Ciudad.
Aunque estaba agendada la presencia de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez para encabezar estas actividades programadas para comenzar a las 10:00 horas, no acudió y salió a la Plazuela República después de que había concluido este programa, manifestando que tuvo algunas reuniones que no le permitieron estar presente.
En distintas ediciones de este mismo programa Contigo Mazatlán ha llegado unos 40 minutos y hasta una hora después de lo programado, haciendo esperar a los ciudadanos y a los funcionarios de su equipo de trabajo, pero este 23 de diciembre, aunque no llegaba, las y los directores de área y funcionarios comenzaron a atender a la ciudadanía presente.
Ya después de concluida la última edición del año, la Presidenta Municipal expresó que estuvo bien la afluencia este martes al Programa Contigo Mazatlán, se están cerrando las jornadas donde se propusieron visitar los diferentes lugares de Mazatlán en este año, se acudió a las 8 sindicaturas del municipio, se recorrieron diferentes colonias.
“Siempre con un objetivo, el escuchar a la gente, atenderlos como se merecen y juntas y juntos buscar soluciones a las peticiones que trae la ciudadanía”, agregó Palacios Domínguez.
“Yo me comprometí desde que iniciamos esta administración a ser un gobierno cercano, les pedí a todo el gabinete que fuéramos gente de territorio, no escritorio y lo hemos cumplido en estos ya casi un año de nuestro gobierno, hemos estado en diferentes colonias escuchando atendiendo, fueron más de 2 mil 500 solicitudes que recibimos en Contigo Mazatlán y de las cuales se han seguido, puntualmente han sido atendidas”.
Recalcó que es muy importante para su Gobierno escuchar de viva voz a la ciudadanía, la problemática que se tiene, dan la explicación, ahí mismo están las directoras y directores atendiendo a las y los ciudadanos por medio de Oficialía Mayor, Tesorería, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y todas las áreas de paramunicipales y direcciones presentes y la gente siempre sale con una respuesta.
“A veces inmediatamente se les resuelve, otras veces se les da un seguimiento y en dado caso se programan, porque hay muchas solicitudes de pavimentación, que es lo que más nos solicitan, y además de pavimentación también muchas solicitudes de alumbrado público, que es lo que más viene la gente a pedirnos, y también de Jumapam, muchas situaciones ahí de fugas, de derrames”, continuó.
“De situaciones que inmediatamente aprovechamos que estamos en territorio, vamos, hacemos lo que le llamamos el levantamiento y posteriormente ya los compañeros le dan seguimiento puntual a todas las peticiones que tiene la gente en este programa que llegó para quedarse, que se llama Contigo Mazatlán, es uno de los programas estrella de nuestra administración porque este nos permite tener ese contacto directo con la gente y ya lo esperan”.
Recordó que a veces se anuncia que este programa estará en algún lugar y también llega gente de otras colonias porque tienen trámites que hacer y quieren hablar directamente con su Presidenta Municipal o no quieren acudir directamente hasta el Ayuntamiento y ahí lo resuelven inmediatamente.
Palacios Domínguez dijo que no acudió a esta última edición porque estuvo en unas reuniones.
“Estuve en unas reuniones, aquí los compañeros estuvieron representando el Contigo Mazatlán y les comentaba a los compañeros de medios de comunicación que vamos a estar en visitas a los diferentes mercados, voy a estar visitando, porque como es 23 de diciembre mucha gente ya se está preparando para las compras de la cena navideña y de los regalos de Navidad”, expresó.
“Entonces estamos ahorita con un operativo también que por parte de Oficialía Mayor se lleva, de la Secretaría de Seguridad Pública, de Protección Civil en donde se visitan los negocios y también estamos buscando que no se venda pirotecnia, que se estén respetando todos los permisos para vendedores y queremos que le vaya bien a la gente, entonces el día de hoy vamos a seguir visitando a los mercados e incentivando a la población a que consuma local que es algo que también nos hemos trazado en este Gobierno municipal”.