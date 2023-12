“Yo les digo nada más, échenle ganas nadie le va a regalar nada, tenemos que luchar por conseguir las cosas por construir, yo he sido dos veces Alcalde, he sido diputado y he trabajado en el gobierno en el servicio público y agarre eso como vocación como carrera política y ustedes también lo pueden hacer la carrera que elijan agárrenla pero en serio y no la suelten, ese es el futuro que van a tener, Dios los bendiga siempre”, comentó.