$!Realizan velada para personas desaparecidas en Mazatlán

Poniéndoles en la mesa la comida y bebida preferidas, así como una silla vacía en señal de que en su casa se les espera, la tarde noche de este lunes se realiza una velada para las personas desaparecidas frente al Árbol de la Esperanza, en la Plazuela Zaragoza, en el Centro de la Ciudad. Sus familiares también les pasaron lista de presente, colocaron fotografías de sus seres queridos desaparecidos y en algunos casos también les prendieron veladoras esperando su pronto regreso con vida. Ahí la presidenta del colectivo de rastreadoras Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos, Irma Arellanes Hernández, dio a conocer que en ocho años que tienen de realizar búsquedas es el primer año que realizan esta velada.







“Es la primera vez que lo vamos a hacer, he visto que en otros estados tienen la esperanza, como cualquier mamá que tenemos la esperanza de que van a volver ellos, entonces tenemos eso de hacer una velada para ellos, poner su comida favorita de ellos, poner una silla esperándolos y unos tenis”, agregó Arellanes Hernández. “Esto es la silla vacía, que en muchos hogares hay una silla vacía esperando a una persona ausente”.









Recordó que un día como este 22 de diciembre le entregaron los restos de su hijo que estuvo desaparecido, pero como estaba esperando a una familiar suya que venía de Oaxaca, lo sepultó un 24 de diciembre, el mero día de la Nochebuena, por lo que la tristeza la invade mucho más en estas fechas. “Todavía las mamás tienen la esperanza de que sus hijos regresen, de que sus hijos están vivos, el mío no, porque el mío yo sé que está en una tumba en el panteón, gracias a Dios en un lugar digno, no en una fosa clandestina”, continuó. En su caso dijo que si no sale a buscar a las personas desaparecidas siente que nadie va hacer nada por ellas, y cuando empezó hace 8 años no había ninguna rastreadora, no había ninguna persona buscando a sus hijos y el de ella era un muchacho que acababa de estudiar la Licenciatura en Criminalística. “Entonces yo decidí buscarlo porque que yo supiera que mi hijo llevaba una vida delictiva, una vida de lo peor pues dices tú algún día me lo van a desaparecer, algún día me lo van a matar, pero no, la verdad sinceramente no que yo como madre considere porque yo iba hasta la Universidad a ver cómo iba él en la escuela, a ver cómo aprovechaba lo que yo pagaba en la escuela”, añadió tras manifestar que su hija también estudió licenciaturas en Criminalística y derecho, una maestría y actualmente cursa un doctorado.







