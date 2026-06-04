Realizará CFE en Mazatlán trabajos para prevenir apagones en temporada de lluvias: Secretario del Ayuntamiento

Tras reportes de apagones en asentamientos humanos al sur de la ciudad, la Comisión Federal de Electricidad realizará trabajos preventivos para evitar que esta problemática se presente en la temporada de lluvias, manifestó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez.

“Ellos nos han dicho que previo al periodo de lluvias siempre hacen una revisión de las sales, que en Mazatlán es lo que les provoca mucho estos cortes”, agregó en entrevista.

“Yo sí estuve marcándoles a ellos que nos echaran la mano en atención de la búsqueda de solucionarlo rápido”.

De acuerdo con reportes, poco después de las 20:00 horas del miércoles se registraron apagones o interrupciones del suministro de energía eléctrica en colonias y fraccionamientos del sur de Mazatlán como Rincón de Urías, Santa Teresa Urbi Villas del Real y Alboradas, entre otras.

El Secretario del Ayuntamiento añadió que funcionarios de la CFE casi siempre han dicho que tardan en atender los reportes de apagones porque las guardias de personal que tienen a veces son insuficientes, pero buscan tener más gente para esas guardias y dicen que atenderán los reportes.

“Yo me imagino que lo que para ellos es como muy habitual unos sarros ahí que se les generan en sus instalaciones de cableado y dicho sea de paso, nosotros cuando hemos tenido reuniones con ellos les pedimos que cuando hagan el trabajo previo de limpieza porque cuando también se junta con el periodo de lluvias vamos a tener apagones por una y por otra cosa”, continuó.

Agregó que la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, les ha dicho a los funcionarios de la CFE que cuando realicen cortes de árboles para que no afecten el cableado eléctrico se les puede apoyar con cuadrillas de trabajadores bajo la supervisión de personal de esa dependencia federal porque eso es una labor especializada.

“Ellos tienen ya su método de trabajo, tiene cada quien su plan de trabajo, pero sí nosotros pediríamos que todo ese tipo de limpiezas que provocan apagones lo hagan lo más rápido porque ya estamos en periodo de lluvias, no han llegado, pero cuando lleguen eso es lo que causa los apagones (si no se hacen los trabajos preventivos)”, reiteró Ríos Pérez.