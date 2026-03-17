Realizará CFE suspensión temporal de energía en Pradera Dorada, en Mazatlán

Como parte de su programa de mantenimiento y modernización de infraestructura, la Comisión Federal de Electricidad llevará a cabo la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en el fraccionamiento Pradera Dorada, al norte de Mazatlán, con el objetivo de fortalecer la calidad de suministro de la zona.

De acuerdo con la información compartida por la CFE a través de un comunicado, el corte del servicio está programado a realizarse el próximo jueves 19 de marzo, con un horario de 8:00 a 13:30 horas, lo que representa una duración aproximada de cinco horas y media.

En su comunicado, la paraestatal explicó que estos trabajos forman parte de las acciones preventivas y correctivas que se realizan de manera periódica para garantizar un servicio más eficiente, continuo y seguro para los usuarios.

“La Comisión Federal de Electricidad suspenderá provisionalmente el suministro de energía eléctrica en el fraccionamiento Pradera Dorada de Mazatlán, Sinaloa, el próximo 19 de marzo de 2026, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico”, indicó.

A través de este tipo de intervenciones, se busca reducir las fallas en el sistema, mejorar la capacidad de distribución y atender el crecimiento de la demanda eléctrica en sectores habitacionales en expansión como Pradera Dorada.

La CFE señaló que la interrupción del suministro es indispensable para poder ejecutar las maniobras técnicas con seguridad, ya que de esta manera se protege tanto al personal operativo como a los habitantes del área donde se desarrollarán los trabajos.

“Para proteger la integridad del personal y la población, es necesario que se suspenda el servicio eléctrico mientras dure la jornada de actividades de mantenimiento. La CFE agradece su confianza y comprensión”.

En este sentido se hizo un llamado a los residentes del fraccionamiento a tomar las previsiones necesarias, como resguardar alimentos, desconectar aparatos eléctricos sensibles y organizar sus actividades con anticipación, con la finalidad de mitigar las afectaciones durante el periodo sin energía.

La Comisión Federal también agradeció la comprensión de los usuarios ante estas acciones, reiterando que, aunque representan una molestia temporal, forman parte de un esfuerzo mayor para garantizar un servicio eléctrico más confiable y de mejor calidad en un mediano y largo plazo.

Para cualquier reporte, duda o aclaración, la CFE mantiene habilitado el número telefónico 071 en el cual los usuarios podrán recibir atención directa relacionada con el servicio eléctrico.