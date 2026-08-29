$!Realizará el colectivo ‘Tesoros Perdidos’ misa y kermés por desaparecidos en Mazatlán

“Sé que no debería haber un día de desaparición forzada, ¿por qué? Porque todos los días desaparecen, todos los días levantan a personas. Las invitamos a la misa a pedirle a Dios por el pronto regreso de nuestros familiares”, compartieron.

Mediante un comunicado, el colectivo señaló que, más allá de la conmemoración establecida para esta fecha, las desapariciones constituyen una problemática que las familias enfrentan todos los días, por lo que la ceremonia será un espacio para pedir por el regreso de las personas que continúan desaparecidas.

A través de sus redes sociales, la agrupación convocó a las personas de la zona sur de Sinaloa que tengan un hijo u otro familiar desaparecido a participar en la ceremonia religiosa, programada para las 13:00 horas en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en el Centro de Mazatlán.

MAZATLÁN._ Con una misa, la liberación de globos blancos y una kermés para recaudar recursos destinados a sus labores de búsqueda, el colectivo Rastreadoras de Mazatlán “Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos” conmemorará este domingo 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Para esta ocasión, el colectivo pidió a las familias y asistentes acudir con playera en tonalidades rojas, color que eligieron como representación de las víctimas de la violencia y las desapariciones registradas en México.

“Este año llevaremos playera roja, ¿por qué roja? Por toda la sangre regada a nivel nacional, por todos nuestros desaparecidos”, expusieron.

Como parte de esta conmemoración, también solicitaron llevar lonas y fotografías de sus hijos o familiares desaparecidos, con el propósito de mantener visibles sus rostros durante la ceremonia.

Otra de las actividades contempladas será la liberación de globos blancos una vez concluida la ceremonia religiosa, por lo que el colectivo informó que afuera de Catedral habrá una persona ofreciendo globos de helio y propuso que las familias escriban en ellos mensajes dedicados a sus seres queridos.

Con este acto simbólico buscarán recordar a las personas que continúan desaparecidas y reiterar que sus familias mantienen las labores para encontrarlas. “No se olviden de ellos, que sepan que los estamos buscando. Hasta encontrarlos. No más desaparecidos”, manifestó el colectivo.



Realizarán kermés para financiar labores de búsqueda

Después de las actividades en Catedral, las integrantes de “Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos” se trasladarán a la Plazuela Zaragoza, donde realizarán una kermés con el propósito de obtener recursos que permitan continuar con las búsquedas de personas desaparecidas.

La actividad comenzará a las 15:00 horas y permanecerá hasta las 19:00 horas, de acuerdo con la convocatoria difundida por el colectivo, donde todo lo recaudado mediante las ventas será utilizado para continuar trabajando en las búsquedas que realizan en distintos puntos de la zona sur de Sinaloa.

Además de acudir y consumir durante la kermés, la ciudadanía podrá colaborar mediante la donación de agua, sueros y otros insumos que resulten útiles para las jornadas de búsqueda.

“Estamos invitando a las personas que quieran donarnos aguas, sueros y lo que quieran para seguir en las búsquedas de nuestros desaparecidos”, compartió el colectivo.

De esta forma, bajo las consignas “No dejamos de buscar, hasta encontrarlos” y “Cada búsqueda es un acto de amor, cada apoyo una luz de esperanza”, Tesoros Perdidos llamó a la población a acompañarlas durante las actividades del domingo y colaborar con los recursos necesarios para mantener sus labores de búsqueda.