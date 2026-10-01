Realizará el PAN hoy guardia de honor y misa a ‘Maquío’ Clouthier en Mazatlán

MAZATLÁN._ Para conmemorar el 37 aniversario luctuoso de Manuel Clouthier del Rincón, uno de los principales referentes del panismo y de la lucha democrática en México, el PAN en Mazatlán realizará este jueves una guardia de honor en el Monumento a “Maquío” en la Avenida Clouthier, y por la tarde, a las 17:30 horas se realizará una misa en la Iglesia María del Mar, en Playa Sur.

A nivel estatal, el PAN Sinaloa también anunció las actividades que realizará para conmemorar el 37 aniversario luctuoso de “Maquío”.

La presidenta del PAN Sinaloa, Wendy Barajas Cortes, señaló que el partido busca recordar el legado político de Clouthier, así como promover la participación ciudadana entre las nuevas generaciones.“

“El mensaje de Manuel J. ‘Maquío’ Clouthier está más vigente que nunca: hoy la lucha por la democracia y las libertades exige valentía, firmeza y participación ciudadana”, expresó.

Barajas Cortes también recordó a Javier Calvo y sostuvo que ambos dejaron como enseñanza la defensa de la democracia y la cercanía con la ciudadanía.

Como parte de las actividades, este jueves 1 de octubre se realizará una misa conmemorativa a las 18:00 horas en Catedral de Culiacán.

Al finalizar la ceremonia religiosa se llevarán a cabo guardias de honor y se colocará una ofrenda floral en el Monumento al Maquío.



Caminata del Maquío

El domingo 4 de octubre, Acción Juvenil del PAN Culiacán realizará la edición 37 de la Caminata del Maquío.

La actividad iniciará a las 07:00 horas y tendrá un recorrido de 5 kilómetros, con salida desde Catedral.

Alejandra Hermosillo, secretaria de Acción Juvenil del PAN Culiacán, invitó principalmente a jóvenes a participar en la caminata y a conocer el legado de Clouthier.

La inscripción será gratuita y el registro está disponible a través de la página de Facebook del Comité Directivo Municipal del PAN Culiacán.

El partido informó que las primeras 200 personas inscritas recibirán una playera y una medalla.