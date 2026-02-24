$!Realizará Immujer Mazatlán Caminata ‘Tejiendo Igualdad, Sostenemos el Cambio’ para conmemorar el 8 de Marzo

En busca de visibilizar los logros de igualdad que han ganado las mujeres a lo largo de la historia, el Instituto Municipal de la Mujer celebrará este 8 de marzo su Caminata “Tejiendo Igualdad, Sostenemos el Cambio”, la cual será un recorrido de 3 kilómetros, partiendo del Parque Ciudades Hermanas.
La Caminata arrancará a las 7:00 horas por todo el Paseo Claussen, Playa Norte y hasta llegar al monumento al Pescador; así lo confirmó la directora del Immujer, Ana Marcela Herrera López, quien también aseguró que podrán asistir hombres al evento para demostrar su apoyo a la causa.
”Nosotros tenemos programado, y se va a compartir en nuestras redes sociales de Immujer, una caminata que se llama “Tejiendo Igualdad, Sostenemos el Cambio”, que va a ser justamente el domingo 8 de marzo. Vamos a partir del Parque Ciudades Hermanas, rumbo al Monumento del Pescador a las 7 de la mañana”, dijo Herrera López.
”Hacemos la invitación a todas las mujeres, pero también es una invitación abierta para todos ustedes, hay muchos hombres que también se van a sumar a esta marcha porque son grandes aliados también de nosotras”.
Señaló que este evento del Immujer no se relaciona con la marcha que harán ese mismo día por la tarde los colectivos feministas de Mazatlán; sin embargo, ambos tienen la finalidad de darle un realce especial al Día Internacional de la Mujer. Se pide a los asistentes acudir con playera color morada.
Asimismo, indicó que previo al 8 de marzo, Immujer sostendrá varias actividades como clases y charlas en escuelas públicas y empresas, en busca de conmemorar el Día de la Mujer de la mejor manera; por lo que serán días de mucho activismo en la dependencia.
”Ya tenemos la programación lista, vamos a tener una semana muy ardua de trabajo, vamos a estar con conferencias, clases de defensa personal; vamos a ir a las universidades, vamos a ir a escuelas públicas, escuelas privadas. También estamos yendo a lo que son empresas privadas y públicas, sobre todo en aquellas empresas que aproximadamente el 60-70 por ciento de su capital humano son mujeres”.