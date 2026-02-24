$!Realizará Immujer Mazatlán Caminata ‘Tejiendo Igualdad, Sostenemos el Cambio’ para conmemorar el 8 de Marzo

En busca de visibilizar los logros de igualdad que han ganado las mujeres a lo largo de la historia, el Instituto Municipal de la Mujer celebrará este 8 de marzo su Caminata “Tejiendo Igualdad, Sostenemos el Cambio”, la cual será un recorrido de 3 kilómetros, partiendo del Parque Ciudades Hermanas.

La Caminata arrancará a las 7:00 horas por todo el Paseo Claussen, Playa Norte y hasta llegar al monumento al Pescador; así lo confirmó la directora del Immujer, Ana Marcela Herrera López, quien también aseguró que podrán asistir hombres al evento para demostrar su apoyo a la causa.

”Nosotros tenemos programado, y se va a compartir en nuestras redes sociales de Immujer, una caminata que se llama “Tejiendo Igualdad, Sostenemos el Cambio”, que va a ser justamente el domingo 8 de marzo. Vamos a partir del Parque Ciudades Hermanas, rumbo al Monumento del Pescador a las 7 de la mañana”, dijo Herrera López.

”Hacemos la invitación a todas las mujeres, pero también es una invitación abierta para todos ustedes, hay muchos hombres que también se van a sumar a esta marcha porque son grandes aliados también de nosotras”.