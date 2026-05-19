Realizará la UAS en Mazatlán la Feria de Comercio Internacional en su edición número 29

Con la finalidad de abrir mayores oportunidades para los jóvenes universitarios y acercar sus proyectos al sector empresarial y de exportación, tendrá lugar la edición 29 de la Feria de Comercio Internacional 2026, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, los días 28 y 29 de mayo, en el Polideportivo de la UAS.

Este evento forma parte de un congreso internacional organizado por estudiantes de tercer grado de la licenciatura de Comercio Internacional, los cuales presentarán una serie de productos innovadores desarrollados dentro de su formación académica, pero con la visión de que puedan trascender más allá de las aulas y convertirse en proyectos con potencial comercial.

Así lo informó en rueda de prensa el director de la Faciso, Giova Camacho Castro, quien estuvo acompañado por los estudiantes Daisy Quintana, Reyna Rodríguez, Heriberto Sánchez e Isaí Gaytán, destacando que esta feria se ha consolidado como un espacio donde los alumnos pueden demostrar su capacidad de innovación, creatividad y visión empresarial.

“Aquí en la Facultad de Ciencias Sociales los muchachos tienen la suficiente iniciativa, conocimiento y talento para incursionar al mundo empresarial y de exportación de Mazatlán para el mundo”, comentó Camacho Castro.

“Es una iniciativa para presentar productos innovadores que sean atractivos para el mercado externo”, agregó.

Camacho Castro mencionó que la actividad surgió como parte de una materia del plan de estudios, pero que, actualmente el propósito es que deje de ser un ejercicio académico y se convierta en una plataforma que permita mostrar el trabajo de los estudiantes ante empresarios, organismos y autoridades relacionadas con el desarrollo económico.

Por este motivo, comentó que esta edición contará con el respaldo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y la Secretaría de Economía, con el objetivo de que algunos proyectos puedan ser observados como posibles iniciativas viables para recibir apoyo, impulso o financiamiento.

“Queremos que esta actividad no solamente sea para acreditar una materia, sino que estos productos innovadores que presentan los jóvenes sean conocidos por la Secretaría de Economía y por los empresarios del estado”, declaró.

“Por eso también nos está apoyando Codesin, para que estos productos innovadores pudieran ser apoyados y financiados”, añadió.

Señaló que los productos que serán exhibidos fueron diseñados completamente por los propios estudiantes, quienes desarrollaron desde la idea inicial hasta el plan de exportación, siempre con el acompañamiento de docentes y asesores especializados en comercio internacional.

La mayoría de las propuestas corresponden al sector alimenticio, aunque también habrá proyectos enfocados en agricultura y otros rubros económicos que buscan responder a necesidades del mercado y que podrían tener oportunidades dentro del comercio exterior.

El comité organizador del evento señaló que uno de los principales objetivos de la feria es motivar a los jóvenes a visualizarse no solamente como estudiantes universitarios, sino como futuros empresarios capaces de generar productos competitivos y llevarlos a mercados internacionales.

Además, se resaltó que dentro de la Facultad de Ciencias Sociales existe talento, iniciativa y conocimiento suficiente para que muchos de estos proyectos puedan integrarse al sector exportador de Mazatlán y de Sinaloa, fortaleciendo así la participación de los jóvenes en la economía regional.

Camacho Castro expresó también que este tipo de actividades permite mostrar a la sociedad el trabajo que se realiza dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como el nivel de preparación que tienen los estudiantes en áreas relacionadas con comercio exterior, innovación y desarrollo empresarial.

“La mayoría de los productos son del sector alimenticio, pero también hay otros enfocados a la agricultura y a distintas actividades económicas que podrían ser vendibles en el mercado de exportación. El diseño, la idea y el plan de exportación fueron realizados por los propios estudiantes junto con sus asesores”, externó.

“Les dije (a los alumnos) que no se vean solamente como alumnos, sino como posibles futuros empresarios”, puntualizó.



Encuentro

La XXIX Feria de Comercio Internacional se llevará a cabo los días 28 y 29 de mayo en el Polideportivo de la UAS, donde estudiantes presentarán sus productos y estrategias de exportación ante asistentes, empresarios e invitados vinculados al ámbito económico y comercial.