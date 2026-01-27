Realizará Mazatlán en febrero jornadas ambientales por el Día Mundial de los Humedales

Una serie de jornadas ambientales enfocadas a la educación, concientización y protección de los manglares se estarán desarrollando por parte de la dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán, como parte de la conmemoración del Día Mundial de los Humedales, que se celebra el 2 de febrero.

Será a lo largo del mes de febrero que la dependencia organizará varias actividades con la finalidad de sensibilizar el cuidado de estos ecosistemas estratégicos para el equilibrio ecológico del puerto.

Así lo informó la titular de Ecología, Sindy Monserrat Cortés Echeagaray, quien expresó que al reconocer a nivel mundial la importancia de los humedales el próximo 2 de febrero, Mazatlán decidió extender sus actividades con el propósito de ampliar el alcance del mensaje ambiental y fortalecer la participación ciudadana.

“En Mazatlán decidimos extender las actividades durante todo febrero para reforzar la concientización sobre la importancia de los manglares, por lo que vamos a estar febrero a tope con los manglares, apostando principalmente a la educación ambiental y a la generación de conciencia”, comentó.

Las actividades se pondrán en marcha el 3 de febrero en la comunidad de Barrón, donde se llevará a cabo un senderismo interpretativo en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la participación de estudiantes del Cobaes 95.

Cortés Echeagaray señaló que, a diferencia de las jornadas tradicionales de limpieza, este recorrido estará enfocado a la educación ambiental, mediante explicaciones sobre la función ecológica de los manglares, su biodiversidad y la relación entre estos ecosistemas y la calidad de vida de las comunidades.

Posteriormente, como parte del programa, el 7 de febrero se llevará a cabo un recorrido en lancha por los manglares de la Isla de la Piedra, actividad que se realizará en coordinación con la Secretaría de Turismo, donde participarán tour operadores, con la finalidad de promover una mayor conciencia ambiental en el sector turístico y resaltar la importancia de conservar los humedales como parte del patrimonio natural del puerto.

“Estos recorridos nos permiten que las personas conozcan la biodiversidad que existe en los manglares y entiendan por qué son tan importantes para el equilibrio ambiental”, declaró.

“Todas estas actividades forman parte de una misma campaña, el volver a apostar a la conciencia, a la educación y al cuidado de nuestros humedales”, agregó.

El programa concluirá con la jornada ‘Cuidemos los Manglares’, el cual está programado celebrarse el 19 de febrero, donde se activarán cinco sedes de manera simultánea, entre las que se encuentran el Estero del Infiernillo, el Arroyo Jabalines, Isla de la Piedra, Barrón y Estero de Urías.

En esta fase se llevarán a cabo acciones de limpieza y cuidado del ecosistema, sumando a voluntarios, organizaciones civiles y ciudadanía interesada en la protección ambiental.

Cortés Echeagaray destacó que los manglares cumplen funciones esenciales como la protección de la línea costera, la mitigación de los efectos del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el sustento de diversas especies, por lo que su cuidado requiere no sólo de acciones correctivas, sino además de un trabajo permanente de educación y sensibilización social.

Asimismo, comentó que la Dirección de Ecología y Medio Ambiente ha optado por fortalecer este tipo de actividades formativas, pues el cambio de hábitos y de conciencia es un proceso gradual, señalando que a través de estas acciones se puede generar un impacto positivo, con interacción, diálogo y aprendizaje entre los asistentes.

Finalmente, la funcionaria reiteró la invitación a la población a sumarse a estas jornadas ambientales, destacando que la protección de los humedales es una responsabilidad compartida y una inversión directa en el futuro ambiental de Mazatlán.