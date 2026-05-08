Realizará Por Las Voces Sin Justicia jornadas de búsqueda durante el Día de las Madres

Mientras gran parte de la población se prepara para celebrar el Día de las Madres entre flores, reuniones familiares y festejos, integrantes del colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia pasarán los días 9 y 10 de mayo recorriendo terrenos y realizando jornadas de búsqueda con la esperanza de encontrar algún indicio de sus familiares desaparecidos.

En la información compartida por el colectivo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, se recordó cómo para muchas madres sinaloenses esta fecha no representa una celebración, sino el dolor, la ausencia e incertidumbre, ya que continúan sin saber dónde están sus hijas, hijos o seres queridos.

Las integrantes del colectivo informaron que durante los dos días se estarán realizando labores de búsqueda en campo, actividad que implica largas caminatas bajo altas temperaturas, así como el traslado constante de herramientas, alimentos e insumos necesarios para quienes participan en estas jornadas.

“Mientras muchos celebran, hay familias que este 9 y 10 de mayo estarán en búsqueda de sus seres queridos. Gracias a quienes siempre se suman, comparten, apoyan o hacen posible llevar lo necesario a campo. Toda ayuda, por pequeña que parezca, hace diferencia. Seguiremos buscando hasta encontrarles”, expusieron.

Ante esta situación, el colectivo informó que actualmente se encuentran reuniendo apoyo ciudadano para poder cubrir algunas de las necesidades básicas que requieren durante las búsquedas.

Entre los artículos solicitados se encuentran agua embotellada, bebidas hidratantes, sueros, alimentos y distintos apoyos en especie que permitan a las buscadoras mantenerse durante las horas de trabajo en campo

Asimismo, el colectivo también abrió la posibilidad de recibir apoyo económico para solventar gastos relacionados con las jornadas.

“Estamos reuniendo apoyo para poder llevar agua, sueros, alimentos у lo necesario para quienes salimos a campo durante estos días. Si alguien desea sumarse con algún donativo en especie o monetario para las jornadas, puede mandarnos mensaje”, compartieron.

Las madres buscadoras señalaron que muchas veces las jornadas se realizan en condiciones complicadas debido al intenso calor que ya comienza a registrarse en la región, así como por las dificultades físicas y emocionales que representa recorrer terrenos durante varias horas.

Sin embargo, a pesar de esto, aseguran que continuarán con las búsquedas mientras no existan respuestas sobre el paradero de sus familiares.

El colectivo pidió a la ciudadanía solidarizarse con esta causa, ya sea mediante donaciones, compartiendo la información o apoyando de distintas maneras a quienes participan en estas labores.

Esto, debido a que además del desgaste físico, las madres buscadoras enfrentan una fuerte carga emocional al recorrer zonas con la esperanza de localizar restos, prendas o cualquier indicio que pueda ayudar a esclarecer el paradero de sus familiares desaparecidos.

Es por esto que el Día de las Madres suele ser una de las fechas más sensibles para estos colectivos, pues mientras miles de familias celebran, muchas mujeres continúan enfrentando la ausencia de un hijo o hija desaparecida, pero, a pesar del dolor y del paso del tiempo, las integrantes de Por Las Voces Sin Justicia reiteraron que continuarán organizándose y saliendo a campo hasta obtener respuestas.

“Seguiremos buscando hasta encontrarles”, puntualizan en su comunicado.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse directamente al número 669 326 2089, donde se les brindará información sobre los apoyos que actualmente se necesitan para las jornadas de búsqueda.