$!Realizará UAS el próximo sábado examen de diagnóstico para aspirantes a ingresar a nivel medio superior y superior

El próximo sábado 23 de mayo cerca de 50 mil aspirantes a ingresar a las escuelas y facultades de nivel medio superior y superior de la UAS a nivel estatal, 9 mil 312 de ellas en el sur de la entidad, realizarán el Examen Institucional de Diagnóstico y en el caso de Medicina y Arquitectura el examen será de selección, informó el Vicerrector en la Unidad Regional Sur, Manuel Iván Tostado Ramírez. Agregó que el examen se realiza siempre el tercer sábado de mayo a las 8:00 de la mañana en todos los planteles a lo largo de la entidad, por lo que se les pide que lleguen media hora antes o si pueden con más tiempo de anticipación y vayan desayunados aunque sea de manera ligera porque la prueba tiene una duración de 3 a 4 horas. “Todos los planteles a lo largo y ancho de este estado desarrollan este examen, este año denominado Examen Institucional de Diagnóstico, por qué lo hemos denominado así, porque en apego al compromiso social que nuestro rector, doctor Jesús Maduaña Molina. tiene con toda la comunidad sinaloense y con los aspirantes también de los estados vecinos en esta ocasión y para el ciclo escolar 2026-2027 todo el nivel medio superior, que es el bachillerato, sería el cuarto año consecutivo, tiene garantizado un lugar a través de la cobertura universal”, añadió Tostado Ramírez.

En conferencia de prensa realizada este lunes en la que estuvo acompañado por funcionarias y funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Unidad Regional Sur precisó que todo alumno que hizo su trámite de registro a través de la plataforma de esa institución tiene listo ya su pase de ingreso a la Unidad Académica que seleccionó para cursar su bachillerato ya tiene garantizado su lugar. “Lo nuevo es en el nivel superior, a excepción de tres carreras, son más de 100 programas educativos que la Universidad Autónoma de Sinaloa oferta, solamente tres que tienen ciertas características, no propiamente la solución está del lado de la Universidad que es Medicina General, Odontología, esas dos en el Área de la Salud que tienen mucha relación con los espacios clínicos que nos brindan las instituciones de salud en el estado y sumada una carrera más que es Arquitectura serían las únicas tres donde no se tiene una cobertura universal, es decir la totalidad”. Precisó que el resto de las más de 97 carreras que se ofertan en la institución también se suman a la cobertura universal y en el caso del sur de Sinaloa todo aquel estudiantes que haya solicitado o aplicó ingresar a carreras como Derecho, Informática, Ingeniería Civil, entre otras, su lugar está totalmente garantizado. “Es importante hacer el examen el próximo 23 de mayo porque el examen es diagnóstico y nos va permitir que a través de los programas institucionales de acompañamiento estudiantil como son las trayectorias escolares, el Departamento de Tutoría, ese examen pueda formular estrategias informativas que permita a todos los estudiantes cuando inician el semestre estar en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros”.