Realizarán actividades culturales previas a la marcha del Orgullo en Mazatlán

Con una serie de actividades culturales, conferencias y la tradicional Marcha del Orgullo Gay y de la Diversidad Sexual, la comunidad LGBT+ de Mazatlán conmemorará el Mes del Orgullo, en una celebración que busca fortalecer la inclusión, la visibilización y el respeto a la diversidad sexual.

Así lo compartió el titular de la Coordinación Municipal de Atención a la Comunidad LGBT+ en Mazatlán, Israel Tavera Posadas, el cual invitó a la comunidad mazatleca a sumarse a este tipo de actividades que tienen como objetivo darle voz a la inclusión y la visibilización de todas las diversidades sexogenéricas.

Tavera Posadas expresó que esta coordinación busca brincar apoyo y facilidades al comité organizador de los eventos del Mes del Orgullo, para el desarrollo de actividades programadas para que los y las participantes disfruten de jornadas informativas y culturales.

“Este próximo sábado 20 de junio se va a llevar la Marcha del Orgullo Gay y de la Diversidad Sexual y el Gobierno Municipal brinda todo el apoyo y las facilidades al comité organizador para que se lleve a cabo esta celebración de la mejor manera”, comentó.

“Lo importante es que la gente lo disfrute; esa es la finalidad, que se vea la inclusión y la visibilización de todas las diversidades sexogenéricas”, añadió.

El funcionario mencionó que como parte de los eventos previos a la marcha, a partir de este miércoles iniciará la Semana Cultural del Orgullo, que se desarrollará durante tres días consecutivos en la Casa del Marino, a partir de las 17:30 horas, con una serie de conferencias y conversatorios.

Tavera Posadas detalló que durante estas jornadas participarán ponentes invitados que abordarán temas relacionados con la salud, los antecedentes históricos de los movimientos de diversidad sexual, así como los retos y realidades que enfrenta actualmente la población LGBT+.

“Habrá diversos ponentes invitados de gran relevancia, donde se tocarán temas relacionados con la salud, los orígenes de los movimientos y cómo se percibe la realidad actualmente”, expresó.

En este sentido, informó que la invitación está abierta a toda la ciudadanía interesada en conocer y reflexionar sobre estos temas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Entre las actividades programadas de esta semana cultural, se encuentra la ponencia ‘De las viejas escuelas a las nuevas identidades: la evolución del movimiento LGBT+’, la cual estará a cargo de Lizeth Orea, Joselyn Ulivarria y Gualberto Castro, y se presentará este miércoles.

El jueves, Jonatan Azbat Carrillo, Rosendo Anistro y Deisy Balán, se encargarán de dirigir el conversatorio ‘Salud, estigma y superación: El panorama actual del VIH+ en México’.

Para el día viernes se estará llevando a cabo la conferencia ‘Voces de resiliencia: De la discriminación al orgullo y el éxito’, a cargo de Pedroluiz, Adara Flores y Erick Michel.

Finalmente, para culminar con las actividades organizadas por Maz Orgullo, se llevará a cabo la Marcha del Orgullo Gay y de la Diversidad Sexual, la cual está programada a iniciar en punto de las 17:00 horas del sábado, partiendo de la Glorieta Sánchez Taboada a lo largo del malecón hasta culminar en la Glorieta La Perla.

Durante esta marcha, se espera contar con la participación de integrantes de diferentes colectivos, asociaciones civiles, familias y a ciudadanía en general.

Posteriormente, el comité organizador realizará la ceremonia de coronación de la reina, el rey y la madrina del orgullo, además de un programa artístico con invitados especiales, en un ambiente que, de acuerdo con las autoridades, busca promover una celebración responsable y segura.

De esta forma, Tavera Posadas destacó que este tipo de eventos son fundamentales para fortalecer la visibilidad de la comunidad LGBT+, aunque consideró que los esfuerzos de inclusión no deben limitarse a una fecha específica del calendario.

En ese sentido, hizo un llamado a asociaciones, colectivos y personas de la diversidad sexual a mantener actividades permanentes durante todo el año y aprovechar los espacios de colaboración con la coordinación municipal para impulsar proyectos enfocados en los derechos humanos, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad.

“Es necesario que este tipo de actividades se lleven a cabo durante todo el año. Necesitamos la activación de todos los actores de nuestra población diversa, tanto de las asociaciones como los colectivos, que pueden coordinarse entre ellos o solicitar el apoyo de esta coordinación municipal para brindar más actividades enfocadas a la inclusión y la visibilidad”, declaró.

Finalmente, reiteró que la Coordinación Municipal de Atención a la Comunidad LGBT+ en Mazatlán mantiene abiertas sus puertas para respaldar iniciativas que contribuyan a la construcción de una sociedad más incluyente y respetuosa de la diversidad.