Realizarán colectivos de búsqueda Boteo Ciudadano el 6 y 7 de junio en las Letras de Mazatlán

Integrantes de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas Por las Voces Sin Justicia y Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, realizarán el 6 y 7 de junio un Boteo Ciudadano en las Letras de Mazatlán para recabar recursos para las necesidades y gastos de las búsquedas.

“Las aportaciones realizadas en cada uno serán destinadas directamente a las necesidades y gastos de búsqueda del colectivo correspondiente”, informó el Colectivo Por las Voces Sin Justicia.

Agregó que esta actividad se realizará el sábado y domingo a partir de las 4:30 de la tarde a un costado del Monumento a la Familia y de conocida discoteca y cada colectivo contará con sus propios botes identificados con su respectivo logotipo donde la ciudadanía podrá depositar su apoyo.

“Mientras las autoridades continúan hablando de respaldo a las familias buscadoras, seguimos recurriendo a la solidaridad de la ciudadanía para seguir buscando”, agregó al difundir la realización de esta actividad.

“Las familias seguimos cubriendo gastos de combustible, herramientas, alimentación e insumos necesarios para las búsquedas”.

Añadió que a ambos colectivos los une la misma causa: la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos y la exigencia de verdad y justicia, por lo que piden el apoyo de la ciudadanía para seguirlos buscando.

La integrante y vocera de Por las Voces Sin Justicia, Alejandra Martínez, manifestó que por parte de este colectivo es la primera vez que realizará este boteo, no se tiene una meta, pero se agradece lo que la gente, la ciudadanía, pueda apoyar, ya que el Gobierno principalmente estatal no lo está haciendo.

“Entonces lo que recaudemos para nosotros va ser un gran, gran apoyo que nos va ayudar muchísimo en las búsquedas sobre todo de El Verde, Concordia, será a partir de las 4:30 de la tarde, vamos a estar hasta alrededor de las 8:00 de la noche, unas tres horas vamos a estar ahí, también vamos a llevar nuestras lonas con las fotos de nuestros desaparecidos y también tratar de visibilizarlos a la par que estamos realizando el boteo”, añadió Alejandra Martínez.

“Les pedimos que se acerquen, que nos apoyen, es bien recibido hasta de un peso, dos pesos, lo que sea que nos quieran apoyar lo recibimos con mucha gratitud, todo esto que a final de cuentas va ser destinado para las búsquedas, como le comento de todo Concordia, pero principalmente El Verde, porque no tenemos el apoyo del Gobierno, entonces que sepan que todo lo recaudado va ir a parar a la búsqueda de nuestros desaparecidos, que yo creo que ya toda persona en Mazatlán tiene un familiar desaparecido, un conocido, entonces hay que unirse a la causa”.

Precisó que en el caso de Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, lo que recaben lo destinarán para las búsquedas en general en cualquier punto en que las realicen.

“Igual vamos a estar recibiendo cualquier otro tipo de donaciones ya sea medicamento, que también ocupamos en las búsquedas, también recibimos desechables porque eso también ocupamos en las búsquedas que vamos sólos en el momento de comer se requieren, veladoras también porque cuando llegamos a localizar o la búsqueda es positiva nosotros colocamos una veladora y hacemos un rezo o también la colocamos en el mural que tenemos en El Conchi”, informó.

“No todas las búsquedas las realizamos con apoyo del Gobierno, sobre todo en este Gobierno que ha estado tan renuente en cuanto a la Comisionada Estatal de Búsqueda y la Subsecretaria de Derechos Humanos hemos recibido muchísimas negativas y por eso estamos haciendo principalmente eso (el boteo), es un mensaje para el Gobierno claro, el Gobierno estatal y municipal, sobre todo el estatal que es de allá donde vienen las órdenes de la Comisionada de Búsqueda, yo creo que debería de darles verguenza que las madres tengamos que recurrir a ésto cuando de parte de Gobierno hay todos los medios para buscar a los desaparecidos”.

Se preguntó cuánto dinero se destina para otras causas cuando en la agenda pública lo principal debería ser la búsqueda de las personas desaparecidas.