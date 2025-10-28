Realizarán en Catedral de Mazatlán concierto de la Misa por la Paz

MAZATLÁN._ La Camerata y coros de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) presentarán el 5 de noviembre el concierto de la Misa por la Paz en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto, informó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Va haber en Catedral (miércoles) 5 de noviembre un concierto, a las siete y media (de la tarde), lo organiza la Universidad de Occidente con jóvenes alumnos, tienen una camerata y también coros y van a presentar precisamente la Misa por la Paz”, añadió Monseñor Espinosa Contreras.

“Una misa muy célebre que se hizo cuando estaba el conflicto en la antigua Yugoslavia, específicamente en Kosovo y se va interpretar en la Catedral a las siete y media con entrada libre”.

Precisó que la Misa por la Paz dura cerca de una hora con 10 minutos.

“Y es una oración porque es exactamente lo mismo que se canta en la misa, pero no es misa, es concierto, pero se hace y así lo presentan los de la Universidad de Occidente como una súplica a Dios por la paz entre nosotros”, expresó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán.