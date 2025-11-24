Realizarán este martes en Mazatlán marcha naranja por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Hacia las Mujeres

Una marcha naranja se realizará la tarde de este martes del Monumento a la Mujer Mazatleca hacia el Palacio Municipal de Mazatlán, como parte de las actividades que se llevarán a cabo durante 16 días por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, manifestó la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Marcela Herrera López.

“Iniciamos con el activismo de los 16 días, no hay excusas, libre de violencia, vamos a iniciar a las 9:00 de la mañana en Palacio Federal con un Encuentro Estatal, para las Tejedoras de la Patria se les va entregar lo que es la cartilla, nos va hacer el honor la Presidenta (Municipal) de acompañarnos”, continuó Herrera López sobre el Día Internacional que es este 25 de noviembre.

“Y en la tarde a las 4:30 estamos haciendo una marcha naranja, no hay excusas, rumbo a Palacio Municipal para hacer en encendido emblemático color naranja de los monumentos, también a la par va estar haciendo este encendido simultáneo en el Monumento al Pescador y también la Mujer Mazatleca”.

Precisó que la marcha naranja iniciará a las 16:30 horas en el Monumento a la Mujer Mazatleca, por lo que se hace una invitación a las mujeres a que se sumen en estos días de activismo.

“Necesitamos fortalecer toda la cuestión del empoderamiento femenino, es una de las encomiendas que nos está dando la Presidenta, vamos a seguir trabajando en la Agenda de Género, el asumir yo el Instituto Municipal de la Mujer es un compromiso totalmente renovado con la Agenda de Género que tiene la Presidenta con la justicia social y también por el bienestar de todas las mazatlecas”, reiteró.

Informó que en esos 16 días se van a realizar conferencias, se va estar atendiendo en instituciones educativas a jóvenes, adolescentes, involucrar al personal administrativo, a las madres de familia y se acudirá también a empresas privadas.

“Vamos a estar atacando también el área de UNE Mujeres, vamos a seguir con los cursos, sigue totalmente la agenda de todos los días la atención que se dá en IMMUjer totalmente gratuita, atención psicológica, el asesora jurídico también, ese es un acompañamiento que se sigue dando totalmente gratuito por instrucciones de nuestra Presidenta y también buscar nuevos convenios con instituciones educativas para poder que las mujeres encuentren una forma de salir adelante por sí mismas”, reiteró.

“Eso es de mayor importancia que le vamos a dar y reforzar también algo muy importante, lo que es la zona rural, vamos a trabajar en conjunto con diferentes direcciones, Bienestar Social, ya tuve una reunión con la directora de Evaluación Social, también con IMJU, con DIF, también en los ejes que tiene la Presidenta de socialismo y humanismo”.

Además dijo que ya se tiene detectado un sector de la población donde se van a implementar estrategias para reforzar las acciones en contra de la violencia contra las mujeres.

“Estamos teniendo aproximadamente entre seis y siete colonias que tienen un foquito más rojo, una de las que se encuentran es Santa Fe, ya ahorita también tuve una pequeña charla con la directora en este interés de traer, sobre todo ella quiere lo que es el empoderamiento femenino que es es lo que creo que es una parte fundamental para que se pueda integrar a las mujeres más en nuestra sociedad”, expresó.