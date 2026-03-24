Realizarán este miércoles cierre parcial de tramo de Avenida del Mar, en Mazatlán, por macro simulacro de rescate

La mañana de este miércoles se aplicará un cierre parcial a la circulación vehicular en un tramo de la Avenida del Mar por la realización de un macro simulacro de rescate de personas en riesgo de ahogarse en el mar, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“El cierre vial está programado para iniciar a las 10:00 de la mañana, momento en que dará comienzo el ejercicio, el cual contempla la hipótesis de rescate de personas en el mar”, añadió la SSPM en un comunicado este martes y de acuerdo con lo informado por el subdirector de la Unidad Vial de esa corporación, Óscar García.

“Para mantener la fluidez vehicular las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas como la calle Isla de Chivos, continuar por la Avenida Quirino Ordaz e incorporarse por Isla de Lobos para retomar su trayecto. La otra opción es circular por la Avenida Quirino Ordaz”.

Agregó que el llamado a la ciudadanía es tomar precauciones y anticipar sus traslados con el objetivo de evitar congestionamientos o percances viales, además de permitir que el simulacro se desarrolle de manera segura y conforme a los protocolos establecidos.

El cierre parcial será prácticamente en el tramo de la Avenida del Mar ubicado entre las avenidas De los Deportes e Insurgentes para permitir la movilidad de las unidades de instituciones de emergencia en esa área del paseo costero.

De acuerdo con lo que informó públicamente en su momento el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, el macro simulacro se llevará a cabo en punto de las 10:00 horas de este 25 de marzo con el objeto de que los elementos de auxilio y rescate tengan una mejor preparación para el Operativo de Seguridad Semana Santa 2026 en Mazatlán, cuyo banderazo se realizará el próximo sábado.

También servirá como protocolo de graduación para los 130 salvavidas que participaron durante las últimas semanas en un curso de certificación impartido por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la SSPM, añadió.

En el Operativo de Seguridad del periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua en Mazatlán participarán más de 2 mil 500 elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno y de agrupaciones de auxilio y rescate.