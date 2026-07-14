Realizarán Jornadas de Paz este miércoles y jueves en la Cancha Germán Evers

Este miércoles y jueves 15 y 16 del mes en curso se realizarán las Jornadas de Paz en la Cancha Germán Evers, donde se brindarán de manera gratuita diversos servicios y actividades en beneficio de las familias mazatlecas y se instalará un módulo del Programa de Desarme Voluntario.

“Durante la jornada las y los asistentes podrán acceder a consultas médicas, vacunación, asesoría jurídica, trámites municipales y estatales, programas de bienestar, atención psicológica, información educativa, regularización de servicios, esterilización de mascotas, pruebas rápidas de detección de infecciones de transmisión sexual”, dio a conocer el Ayuntamiento de Mazatlán en un comunicado de prensa de este martes 14 de julio.

“Talleres de educación sexual, módulos de educación ambiental y una amplia oferta de servicios acercados por dependencias de los tres órdenes de gobierno”.

Agregó que como parte de estas actividades también se instalará un módulo de Desarme Voluntario ambos días de las 10:00 a las 15:00 horas, donde la población podrá canjear de manera anónima armas, municiones y explosivos por dinero en efectivo, en un proceso sencillo y sin preguntas, con el propósito de contribuir a la construcción de comunidades más seguras y en paz.

“La atención al público será el miércoles 15 de julio de las 8:00 a 14:00 horas, y el jueves 16 de 12:00 a 17:00 horas”, continuó.

“El Gobierno de Mazatlán invita a las familias mazatlecas a aprovechar esta jornada integral de servicios gratuitos, actividades comunitarias y el programa de Desarme Voluntario, que busca fortalecer el bienestar, la prevención y la construcción de paz”.